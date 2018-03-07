В Україні зріс попит на електромобілі "секонд-хенд": топ-3 найпопулярніших моделей

Продажі електромобілів в січні-лютому зросли на 60%. Найпопулярнішим електрокаром в Україні залишається Nissan Leaf.

Продажі автомобілів з електродвигуном в Україні в січні-лютому 2018 року порівняно з аналогічним періодом 2017 року збільшилися на 60% – до 482 одиниць, йдеться в повідомленні асоціації «Укравтопром».

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При цьому зростання відбулося за рахунок імпорту машин, що були в експлуатації, первинні реєстрації яких в Україні збільшилися на 82%. У той же час попит на нові автомобілі знизився на 19%.

Згідно з опублікованими даними, найпопулярнішим електрокаром в Україні залишається Nissan Leaf, перевагу якому в січні-лютому віддали 346 автомобілістів, що на 32% більше, ніж роком раніше. При цьому основну масу (96%) в цій кількості становили машини, що були в експлуатації.

Друге місце споживчих переваг займає електромобіль BMW i3. Цей баварський електромобіль вибрали 30 українців, що в 6 разів більше, ніж у 2017 році. У структурі продажів цієї моделі частка нових авто становила 40%.

Tesla Model S зайняла третю сходинку рейтингу з показником 20 авто, 14 з яких є вживаними машинами.

В асоціації відзначили, що за звітний період на ринку були моделі електрокарів, які поповнили український автопарк виключно новими автомобілями - Hyundai Ioniq (7 шт.), Tesla Model X (4 шт.) і Chevrolet Volt (2 шт.).

Як повідомляв УНІАН, продаж автомобілів з електродвигуномв Україні у 2017 році порівняно з 2016 роком збільшилися в 2,3 раза – до 2697 одиниць.

Міністерство інфраструктури України в рамках реалізації програми щодо стимулювання розвитку ринку електричного транспорту в країні має намір до 2020 року збільшити частку продажів електромобілів на вітчизняному авторинку до 15%.