У центрі Києві в п’ятницю через Порошенка не працюватимуть зупинки транспорту

Зупинки не працюватимуть у зв’язку з проведенням заходів за участю Президента України та перекриттям руху транспорту.

У п’ятницю, 9 березня, у центрі Києва не працюватимуть деякі зупинки автобусів і тролейбусів.

Про це повідомляє прес-служба Київпастрансу. «9 березня 2018 року у зв’язку з проведенням заходів за участю Президента України та перекриттям руху транспорту на вул. Володимирській (на ділянці від вул. Льва Толстого до бульвару Тараса Шевченка), бульвара Тараса Шевченка (на ділянці від вул. Володимирської до вул. Пушкінської), вул. Терещенківської (на ділянці від вул. Льва Толстого до вул. Богдана Хмельницького) зупинки тролейбусних маршрутів 5, 8, 9, 17 та автобусних маршрутів 21, 114, 118 на б-р Тараса Шевченка та вулиці Володимирській тимчасово відмінені в обох напрямках», – йдеться в повідомленні.

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Уточнюється, що з 7:00 й до завершення заходів не працюватимуть зупинки тролейбусних маршрутів 5, 8, 9, 17 – зупинка ст. м. Університет на вул. Володимирській; автобусних маршрутів 24, 114, 118, тролейбусних 5, 8, 9, 17 – зупинка вул. Володимирська на бульварі Тарасу Шевченка в обох напрямках; автобусних маршрутів 24, 114, 118 – зупинка бульвар Тараса Шевченка в напрямку залізничного вокзалу. З 9:30 можливе тимчасове перекриття руху на бульварі Шевченка.

Рух тролейбусних маршрутів 5, 8, 9, 17 буде організовано схемою: рух відповідно від вул. Білицької, вул. Смілянської, аеропорту «Київ», пл. Космонавтів до бульвару Тараса Шевченка за діючим маршрутом, далі – вул. Леонтовича – вул. Богдана Хмельницького – вул. Пирогова – бульвар Тараса Шевченка, далі за діючою трасою, зазначили у Київпастрансі.