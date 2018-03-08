Продаж вживаних авто зріс в два рази: які марки купують українці

У лютому перше місце посів Volkswagen - 949 штук, другою була Renault - 846 автомобілів, а замикає трійку лідерів Skoda - 628 авто.

Обсяг продажу вживаних автомобілів на первинному ринку, який формується за рахунок імпортних поставок, в Україні в лютому 2018 року порівняно з аналогічним періодом минулого року виріс в 2 рази і становив 6,166 тисячі авто, повідомила прес-служба асоціації "Укравтопром".

Читайте такожУкраїнці незаконно завезли до країни вже чверть мільйона авто на "евробляхах"

При цьому частка вживаних автомобілів на первинному ринку легкових автомобілів становить 52%.

За даними асоціації, збільшення частки секонд-хенду на первинному ринку пояснюється насамперед останнім роком дії зниженого акцизу на імпорт легкових автомобілів, що були в експлуатації, і зниженням середньої ціни пропозиції, оскільки цьогоріч пільга поширюється вже і на 8-річні авто.

"У лютому перше місце посів Volkswagen - 949 штук. Другий за популярністю маркою в лютому була Renault - 846 автомобілів, а замикає трійку лідерів Skoda - 628 авто", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, обсяг продажу вживаних автомобілів на первинному ринку в Україні у 2017 році порівняно з 2016 роком зріс у 3,3 рази і становив 56,744 тисячі авто.

Асоціація автовиробників України "Укравтопром" створена в 1997 році. Засновниками "Укравтопрому" виступили понад 20 підприємств, серед яких провідні підприємства автомобілебудівної галузі України – ЗАЗ, ЛАЗ, "АвтоКрАЗ" та інші.