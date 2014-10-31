До кінця року "Укрзалізниці" поставлять ще 127 вантажних вагонів українського виробництва

«Протягом листопада-грудня на підприємствах вагонного господарства «Укрзалізниці» ДП «Укрспецвагон» та ДП «Дарницький ВРЗ» за дорученням керівника галузі Бориса Остапюка планується побудувати 127 вантажних вагонів», - сказано у повідомленні прес-служби "Укрзалізниці" із посиланням на начальника департаменту вагонного господарства відомства Олексія Ткачика.

За словами Ткачика, замовлення на постачання залізницям 49 піввагонів виконає до кінця цього року Дарницький вагоноремонтний завод, а 78 хопер-окатишевозів виготовить «Укрспецвагон».

Нагадаємо, 30 жовтня «Укрзалізниця» отримала 76 нових піввагонів, виготовлених на «Укрспецвагоні» за кошти залізниць, із яких сформувала вантажний потяг для перевезення руди за маршрутом Лозова - Кривий Ріг - Ужгород, який пройшов потім у Польщу.

«Це буде чергова партія вантажних вагонів, яку у 2014 році виготовлять вітчизняні виробники для потреб галузі. За 9 місяців 2014 року на підприємстві «Укрспецвагон» побудований та введений в експлуатацію 61 вагон: 51 напіввагон і 10 хопер-окатишевозів», - наголошується в повідомленні.

У цілому, завдяки виробництву нового рухомого складу на власних підприємствах «Укрзалізниці», вантажний парк відомства у 2014 році поповниться 165 піввагонами і 94 хопер-окатишевозами.

«Виробляючи рухомий склад на власних підприємствах, «Укрзалізниця» не лише оновлює робочий парк і збільшує доходи від експлуатації зазначених вагонів, але ще і зберігає робочі місця для працівників залізничної галузі», - цитує прес-служба начальника департаменту вагонного господарства відомства.

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Також повідомляється, що будівництво піввагонів і хопер-окатишевозів на Дарницькому та Стрийському вагоноремонтних заводах освоєне від 2004 року, тоді як основною діяльністю даних держпідприємств є плановий ремонт вантажних вагонів.

«З метою збільшення доходів і завантаження виробничих потужностей вагоноремонтні заводи у 2014 році побудували рухомий склад і для інших замовників, у цілому 166 піввагонів, із них 158 одиниць виготовив «Укрспецвагон», 8 - Стрийський вагоноремонтний завод», - наголошує «Укрзалізниця».

За даними прес-служби, робочий парк "Укрзалізниці" налічує 32 657 піввагонів і 2045 хопер-окатишевозів.

Як повідомляв УНІАН, середня ринкова вартість одного вантажного піввагона без ПДВ становить близько 555,6 тис. грн, тоді як собівартість виготовленого на власному підприємстві піввагона оцінюється у 449 тис. грн.

Станом на середину жовтня 2014 року на залізницях України перебувало в експлуатації 176 тис. вантажних вагонів.

У 2013 році парк вантажних вагонів "Укрзалізниці" поповнився 775 вантажними вагонами, 713 із яких - на умовах фінансового лізингу. Виробництво вагонів здійснювали вітчизняні підприємства: Крюківський вагонобудівний завод (м. Кременчук), «Трансмаш» (м. Дніпропетровськ) і «Дизельний завод» (м. Кривий Ріг).

У 2013 році «Укрзалізниця» виключила з вантажного парку 9661 вагон, із яких 6158 - піввагони.