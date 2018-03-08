Зупинка на вимогу: в окупованому Донецьку трамвай в'їхав у житловий будинок
16:58, 08 березня 2018Транспорт/Звя'зок
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Службовий вагон протаранив дерев'яний паркан, стіну приватного будинку, і мало не пошкодив газовий балон, що знаходився за стіною.
В окупованому Донецьку трамвай в'їхав у житловий будинок / фото 062.ua
В окупованому Донецьку трамвай зійшов з рейок, після чого в'їхав у приватний будинок. Інцидент стався в Будьонівському районі міста.
Про це повідомляє "112 Україна".
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Повідомляється, що службовий вагон вагою в 17 тонн протаранив дерев'яний паркан, стіну приватного будинку, і мало не пошкодив газовий балон, що знаходився за стіною.
За словами очевидців, у момент зіткнення в будинку нікого не було. Водій також не постраждав. В результаті зіткнення у трамвая зім'ята передня частина і вибито лобове скло.
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