Для киян розробили інструкцію, як вести себе під час ожеледиці та туману

Із метою попередження травматизму та уникнення аварійних ситуацій, Управління з питань надзвичайних ситуацій КМДА закликає киян бути обережними, пересуваючись містом.

Вночі та вранці 9 березня у столиці очікується туман, видимість 200-500 м, на дорогах ожеледиця.

Про це йдеться в повідомленні Управління інформаційного забезпечення та доступу до публічної інформації Київської міської державної адміністрації із посиланням на дані Українського гідрометцентру.

Із метою попередження травматизму та уникнення аварійних ситуацій, Управління з питань надзвичайних ситуацій КМДА закликає киян бути обережними, пересуваючись містом.

Поради водіям:

• дотримуватись швидкісного режиму та дистанції, відмовитися від ризикованих маневрувань, які за несприятливих погодних умов можуть призвести до аварійних ситуацій;

• при наближенні до пішохідних переходів і місць розташування дитячих установ знижуйте швидкість до мінімуму;

• не забувайте увімкнути габаритні вогні чи протитуманні ліхтарі;

• в умовах погіршення погодних умов із інтенсивним випадінням снігу та ожеледицею на дорогах не використовуйте автотранспорт із літніми шинами.

Поради пішоходам:

• ходіть не поспішаючи, ноги злегка розслабте і трохи зігніть у колінах, ступайте на всю підошву;

• не тримайте руки в кишенях – це збільшує можливість не тільки падіння, але і важких травм, особливо переломів і струсів мозку. Розмахуйте руками в такт ходьби – так краще утримати рівновагу;

• при порушенні рівноваги під час ходьби в ожеледицю спробуйте швидко присісти – це найбільш реальний шанс утриматися на ногах;

• якщо падіння не уникнути – напружте м’язи, згрупуйтесь, а доторкнувшись до землі спробуйте перекотитись, – удар, спрямований на вас, зменшить силу;

• будьте уважні й на тротуарі – автомобіль може занести або водій може вчасно не загальмувати;

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• коли перебігаєте дорогу перед автомобілем врахуйте, що гальмівний шлях на слизькій дорозі збільшується в 4-5 разів;

• обходьте металеві кришки люків – як правило, вони вкриті льодом.

Крім того, у КМДА нагадали, що внаслідок температурних перепадів на дахах будинків, виступаючих частинах будівель і великих деревах утворюються крижані бурульки.

"Тому особливо небезпечним є перебування біля покрівель і дахів будинків – можливе падіння снігу, льоду та бурульок. Закликаємо мешканців столиці бути уважними та обережними на вулицях, і дотримуватися рекомендацій, щоб не стати жертвою крижаних бурульок, які можуть впасти на пішохода", - йдеться в повідомленні.

Поради пішоходам:

• необхідно звертати увагу на наявність небезпечних утворень із криги та снігу на дахах будинків;

• не заходити за межі встановлених огорож, а в місцях їх відсутності – звертати увагу на наявність небезпечних утворень із криги та снігу на дахах будинків;

• за можливості, триматися на відстані 3-5 метрів від будинків та інших споруд, обираючи найбільш безпечний маршрут руху вулицями міста;

• потрібно бути уважними під час прогулянок у парку, особливо з дітьми. На деревах утворюється значний сніговий покрив, подекуди з них може впасти велика брила снігу разом із бурульками. Проходячи біля високих дерев, спершу необхідно переконатися, що немає загрози падіння снігу;

• власникам автотранспорту не паркувати свої машини біля будинків;

• якщо під час руху ви почули зверху підозрілий шум, ні в якому разі не можна зупинятись, підіймати голову та роздивлятись, що відбувається, – можливо, це схід снігу або крижаної брили; бігти від будівлі теж не можна, треба якомога швидше притиснутися до стіни, козирок даху послужить укриттям.