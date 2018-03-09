Україна завершує створення центрів реагування на кіберзагрози - віце-прем'єр

За словами Іванни Климпуш-Цинцадзе, Міністерство закордонних справ України знаходиться на передовій кібератак.

Україна завершує створення у державній інформаційній інфраструктурі центрів реагування на кіберзагрози.

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Про це віце-прем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Іванна Климпуш-Цинцадзе заявила під час зустрічі у Брюсселі із заступником генерального секретаря НАТО з нових викликів безпеці Антоніо Міссіролі, повідомляється на Урядовому порталі.

«Запуск ситуаційних центрів реагування на комп'ютерні інциденти в державній інформаційній інфраструктурі знаходиться вже на завершальному етапі. Один із таких центрів уже працює у Службі безпеки України», - сказала Климпуш-Цинцадзе.

Також вона висловила впевненість, що наявна позитивна динаміка змін у цій сфері збережеться.

«МЗС України знаходиться на передовій кібератак. Сподіваюся, найближчим часом буде представлений спільний підхід до вирішення проблематики цієї сфери. Враховуючи необхідність протистояти російській агресії на сході України, можна сказати, що ми цей марафон біжимо зі спринтерською швидкістю», - додала Климпуш-Цинцадзе.

Своєю чергою Міссіролі наголосив, що в Альянсі добре розуміють головні виклики кіберзагроз, які стоять перед Україною, та усвідомлюють необхідність якісної міжурядової кооперації та комунікацій.

Як повідомляв УНІАН, Ситуаційний центр забезпечення кібербезпеки був створений на базі Департаменту контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері інформаційної безпеки СБУ наприкінці січня 2018 року.

Для його створення у 2017 році Україна отримала відповідне технічне обладнання та програмне забезпечення в рамках виконання першого етапу Угоди про реалізацію Трастового фонду Україна-НАТО з питань кібербезпеки.

Голова СБУ Василь Грицак повідомив, у 2017 році фахівці служби зафіксували та відбили понад 50 кібератак різного ступеня потужності, окремі з яких за руйнівними наслідками могли бути набагато гіршими, ніж сумнозвісний вірус Petya-A, який вразив український інформпростір влітку минулого року.