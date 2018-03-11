У Китаї тестують новий пасажирський поїзд довжиною близько 415 метрів

Новий пасажирський поїзд Fuxing проходить випробування в Китаї. Його довжина складе близько 415 метрів, що вдвічі перевищує показники нинішніх залізничних складів.

У Пекіні проходить тестування нового наддовгою пасажирського поїзда Fuxing (переклад: "Омолодження"), який буде складатися із шістнадцяти вагонів.

Про це в суботу, 10 березня, повідомив виробник складів, пише DW.

Довжина поїзда складе близько 415 метрів, що вдвічі перевищує показники нинішніх залізничних складів. Експрес зможе перевозити понад 1100 пасажирів. Його розрахункова швидкість складає 350 кілометрів на годину.

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Новий поїзд отримає дозвіл на проектування та виготовлення тільки після проходження всіх тестів. Випробування, які проводять незалежні експерти, включають 28 перевірок. Виробники відзначають, що Fuxing повністю спроектований і виготовлений у Китаї.

В даний час країна має найдовшу в світі високошвидкісну залізничну мережу, близько третини якої розрахована на швидкості 350 кілометрів на годину.