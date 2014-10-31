"Укрзалізниця" з 1 листопада обладнає всі швидкісні поїзди POS-терміналами

«Завдяки новій послузі пасажири зможуть розрахуватися у швидкісних поїздах платіжними та кредитними картками, а також поповнити мобільний рахунок», - сказано в повідомленні прес-служби Державної адміністрації залізничного транспорту України («Укрзалізниця»).

Зокрема, на даному етапі ця послуга буде надаватися у тестовому режимі.

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Згідно з повідомленням, POS-терміналами будуть забезпечені всі поїзди, які обслуговує УЖСК, зокрема, це поїзди виробництва південнокорейської компанії Hyundai Rotem, електропоїзди ЭКр1 "Тарпан" та поїзд із локомотивною тягою «Україна-2» виробництва Крюківського вагонобудівного заводу.

Як повідомляв УНІАН, раніше «Укрзалізниця» визначила маршрути курсування швидкісних поїздів категорії "Інтерсіті+" у зимовий період 2014/2015 років. Зокрема, поїзди будуть курсувати за восьми напрямами, ще чотири маршрути опрацьовуються.

Довідка УНІАН. Від травня 2012 року в Україні зі швидкістю до 160 км/год почали курсувати швидкісні міжрегіональні електропоїзди виробництва південнокорейської компанії Hyundai Rotem, зв'язавши Київ із Харковом та Львовом. Потім географія курсування поїздів Hyundai була розширена.

У цьому році «Укрзалізниця» придбала у Крюківського вагонзаводу два швидкісні електропоїзди ЭКр1 (клас «Інтерсіті+»).

Поїзди українського виробництва задіяні на напрямках Київ - Одеса та Київ - Львів.

Оператором швидкісних поїздів є державне підприємство «Українська залізнична швидкісна компанія» (УЖСК), яке оперує 10 міжрегіональними електропоїздами виробництва Hyundai Rotem, двома чеськими двоповерховими міжрегіональними поїздами подвійного струму Skoda і двома електропоїздами ЭКр1 «Тарпан» та поїздами з локомотивною тягою «Україна-2» виробництва Крюківського вагонобудівного заводу.