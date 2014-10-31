Поїзд "Інтерсіті+" з Києва до Харкова з 22 листопада курсуватиме щодня

Державна адміністрація залізничного транспорту України («Укрзалізниця») має намір з 22 листопада перевести швидкісний поїзд категорії «Інтерсіті+» №724/723 Київ - Харків на щоденний графік курсування у зв'язку із затребуваністю цього маршруту.

У прес-службі відомства УНІАН повідомили, що поїзд №724 за маршрутом Київ - Харків вирушатиме із столиці о 13:36 і прибуватиме до Харкова о 18:11. У зворотному напрямку поїзд №723 відправлятиметься о 13:16 і прибуватиме до Києва в 17:53.

Поїзд курсує із зупинками на станціях Дарниця, Миргород і Полтава-Київська.

«Раніше поїзд курсував 6 разів на тиждень, крім суботи», - уточнили в прес-службі.

У повідомленні наголошується, що продаж квитків на вищезгаданий поїзд буде відкрито найближчим часом у всіх залізничних касах і в онлайн-системі бронювання і придбання проїзних документів booking.uz.gov.ua.

Читайте такожШвидкісні потяги «Інтерсіті+» взимку пустять за 8 напрямамиЯк повідомляв УНІАН, у зимовий період 2014/2015 років швидкісні поїзди категорії «Інтерсіті+» курсуватимуть за вісьмома напрямками, ще чотири маршрути опрацьовуються.

Довідка УНІАН. З травня 2012 року в Україні із швидкістю до 160 км/год. почали курсувати швидкісні міжрегіональні електропоїзди виробництва південнокорейської компанії Нyundai Rotem, сполучивши Київ з Харковом і Львовом. Потім географію курсування поїздів Нyundai було розширено.

Цього року «Укрзалізниця» придбала у Крюківського вагонзаводу два швидкісні електропоїзди ЕКр1 (клас «Інтерсіті+»), які сполучили Київ з Одесою і Львовом.

Оператором швидкісних поїздів є державне підприємство «Українська залізнична швидкісна компанія» (УЗШК), яке оперує 10 міжрегіональними електропоїздами виробництва Hyundai Rotem, двома чеськими двоповерховими міжрегіональними поїздами подвійного струму Skoda і двома електропоїздами ЕКр1 «Тарпан» і поїзди з локомотивною тягою «Україна-2» виробництва Крюківського вагонобудівного заводу.