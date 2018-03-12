Російські авіакомпанії вже оштрафували на 5,4 мільярда гривень за порушення повітряного простору України

За кожне порушення правил і порядку використання повітряного простору України передбачено штраф у розмірі 136 тис. грн.

Державна авіаційна служба України (Державіаслужба), починаючи з 2015 року, наклала 5,44 млрд грн штрафів на більш ніж 40 російських авіакомпаній, які порушили повітряний простір України, зокрема, літаючи до анексованого Криму.

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Про це УНІАН повідомили в Державіаслужбі.

«До компаній-порушників застосовано фінансові санкції за правопорушення в сфері цивільної авіації щодо порушення правил і порядку використання повітряного простору України у вигляді штрафів за кожне порушення в розмірі 136 тис. грн», - повідомили в Державіаслужбі.

Також представники відомства повідомили, що штрафи накладено відповідно до рішення Ради національної безпеки і оборони України.

«№549/2015 введено в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 2 вересня 2015 року «Про застосування персональних спеціальних економічних й інших обмежувальних заходів (санкцій), якими передбачено перелік юридичних осіб, до яких застосовуються обмежувальні санкції, зокрема, авіакомпанії Російської Федерації», - йдеться в повідомленні.

У прес-службі повідомили, що вже накладено кілька тисяч штрафів і для їх стягнення Державіаслужба звертається до українських судів.

Розгляд позовів в українських судах дасть змогу надалі звертатися до міжнародних.

Серед порушників повітряного простору виявилися найбільші російські авіакомпанії - «Аерофлот - російські авіалінії», «Авіакомпанія «Уральські авіалінії», «Саратовські авіалінії», «Авіакомпанія «ЮТейр», «Авіакомпанія «Росія», «Нордавіа» - регіональні авіалінії», «Глобус», «Ред Вінгс», «Авікомпанія «Вім Авіа», «Авіаційна компанія «Ямал».

А також у списку ряд інших авіакомпаній - «АЙ ФЛАЙ», авіакомпанія «Алроса», «Аеролімузин», «Авіасервіс», «Авіапідприємство «Газпром авіа», «Авіакомпанія «Грозний Авіа», «Джет експрес», «Донавіа», «Авіакомпанія «Ікар», «МБК-С», Федеральне державне унітарне авіаційне підприємство МНС Росії, «авіакомпанія Русджет», «Сєвєрний вітер», «Авіапідприємство Сєвєрсталь», «Авіакомпанія «Сіріус-Аеро», федеральна державна бюджетна установа «Спеціальний льотний загін «Росія», «Джет Ейр Груп», «Промислова багатогалузева авіакомпанія «Шар інк. Лтд», «Авіакомпанія «Якутія», «Авіаційна компанія «ТРАНСАЕРО», «Державна авіакомпанія «224 льотний загін», «Авіакомпанія «Політ», «Авіаційна компанія «РусЛайн», «Оренбурзькі авіалінії», «Промислове об'єднання «Космос», «Авіакомпанія «Когалимавіа», «Авіапідприємство «Сєвєрсталь», «Авіакомпанія «Укстус», «Авіакомпанія «Центр-Юг», «Авіакомпанія «Сибір», «Атран», « АК БАРС АЕРО», «Авіакомпанія «Тулпар».

Як повідомляв УНІАН, у жовтні 2016 року Державіаслужба повідомляла, що Україна нарахувала російським авіакомпаніям, які здійснювали польоти до окупованого Криму, штрафи на суму 721,236 млн грн.

Після анексії Криму Російською Федерацією в березні 2014 року Державіаслужба України ухвалила рішення про заборону всіх польотів над кримським півостровом. Пізніше Міжнародна організація цивільної авіації (ІКАО) офіційно підтвердила контроль української авіавлади над кримським авіаційним простором.