WOG і ОККО встановлювали найвищі ціни на бензин і синхронно підвищували їх - АМКУ

Щодо «ОККО Рітейл» і «ВОГ Рітейл» було розпочато розгляд справи за ознаками порушення конкуренції на ринках роздрібної реалізації нафтопродуктів.

Мережі автомобільних заправних станцій під брендами ОККО і WOG упродовж 2017 року встановлювали найвищі ціни на бензин А-95 і дизельне пальне та підвищували їх одночасно, порушуючи чесну конкуренцію на ринку.

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Про це йдеться у звіті Антимонопольного комітету України (АМКУ) за 2017 рік.

Повідомляється, що в період з 1 січня по 19 грудня 2017 року ціни на бензин А-95 і дизельне пальне на АЗС WOG і ОККО зросли на 17,3% і 21,7%, відповідно. В Антимонопольному комітеті відзначають, що ТОВ «ОККО Рітейл» і ТОВ «ВОГ Рітейл» на одному рівні встановлювали ціни на АЗС, підвищуючи їх синхронно або з інтервалом в 1-2 дня.

«ОККО Рітейл» і «ВОГ Рітейл», встановлюючи на одному рівні ціни на високооктанові бензини А-95 і дизельне пальне, за відсутності об'єктивних причин для вчинення таких дій, усувають конкуренцію між собою і створюють передумови для підвищення іншим учасникам», - йдеться у звіті АМКУ.

У зв'язку з вищевказаним фактом, розпорядженням держуповноваженого АМКУ від 21 грудня 2017 року щодо «ОККО Рітейл» і «ВОГ Рітейл» було розпочато розгляд справи за ознаками порушень у вигляді антиконкурентних і узгоджених дій на ринках роздрібної реалізації нафтопродуктів.

На сьогодні органи комітету здійснюють збір і аналіз доказів у зазначеній справі, зокрема, проводять позапланові перевірки членів «Нафтогазової асоціації України», куди входять ОККО і WOG.

Як повідомляв УНІАН, у грудні 2017 року АМКУ почав розслідування можливих узгоджених антиконкурентних дій мереж заправних станцій під брендами ОККО і WOG на ринку палива.

В середині грудня 2017 року міністр енергетики та вугільної промисловості Ігор Насалик повідомив, що Міненерговугілля спільно з Антимонопольним комітетом створили комісію, яка проаналізує можливу змову щодо підвищення цін компаніями, які продають світлі нафтопродукти. За словами міністра, на вартість автомобільного палива також вплинуло зростання ціни на барель нафти і падіння курсу національної валюти.