На українських АЗС подешевшали бензин і дизпальне

Ряд мереж АЗС за вихідні знизили ціни на бензин і дизпальне на 0,3-1,5 грн за літр.

Ряд національних і регіональних мереж АЗС з 10 по 12 березня знизили ціни на бензин і дизпальне на 0,3-1,5 грн за літр. Про це повідомляє консалтингова компанія UPECO з посиланням на дані щоденного цінового моніторингу ринку нафтопродуктів.

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За даними компанії, у мережі АЗС ОККО бензини і дизпальне подешевшали на 0,5-1 грн за літр – до 30,49 грн (А-92), 31,49 грн (А-95), 32,49 грн (А-95 «Преміум») і 28,99 грн (дизпальне).

На АЗС WOG вся паливна лінійка також подешевшала на 0,5-1,5 грн за літр. На сьогодні бензин А-92 на цих заправках коштує 30,45 грн за літр, А-95 – 31,45 грн, А-95 «Преміум» - 32,45 грн і дизпальне – 28,95 грн.

За інформацією UPECO, в сетах ОККО і WOG дизпальне «Преміум» подешевшало на 1-1,5 грн до 30,49 і 29,95 грн за літр відповідно.

Згідно з повідомленням, на заправках Shell бензини і ДП подешевшали на 30-80 коп. за літр, А–92 – до 30,49 грн, А–95 – 31,49 грн, А–95 «Преміум» – 33,69 грн, ДТ – 28,99 грн.

Також відзначається зниження цін в таких мережах, як Neftek, «Катрал Південь», «НК Народна», Marshal і Gas Point.

Як повідомляв УНІАН, з серпня 2017 року по лютий 2018 року ціни на нафтопродукти зросли в середньому на п'ять і більше гривень за літр і досягли рекордних значень: бензин подорожчав до 30 грн за літр, а дизпальне - до 28-29 грн за літр. За фактом значного і одночасного зростання цін Антимонопольний комітет почав розслідування, результати якого очікуються навесні цього року.

Великі мережі АЗС почали знижувати ціни лише з другого тижня лютого. На попередніх вихідних ціни на пальне знизилися на 10-50 коп. за літр.