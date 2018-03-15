"Укрзалізниця" обіцяє встановити нові ескалатори у вестибюлі Київського вокзалу

03:01, 15 березня 2018
Транспорт/Звя'зок
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Нинішні ескалатори були встановлені в 2001 році під час реконструкції вокзалу / фото УНІАН

Акціонерна держкомпанія "Укрзалізниця" планує до кінця цього року встановити нові ескалатори у вестибюлі Центрального залізничного вокзалу Києва у зв'язку з тим, що наявні ескалатори майже вичерпали термін своєї експлуатації.

Як повідомили у прес-службі "Укрзалізниці", вже підготовлено технічне завдання, а найближчим часом буде оголошено тендер на закупівлю нових ескалаторів.

Відзначається, що нинішні ескалатори були встановлені в 2001 році під час реконструкції вокзалу станції Київ-Пасажирський.

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"Вони працюють 20 годин на добу і обслуговують 20-40 тисяч пасажирів щодня. Під час останнього технічного огляду були сформульовані зауваження щодо функціонування ескалатора, що працює на спуск. Зокрема, виявлено граничне відпрацювання перил ланцюга та їх приводу. У зв'язку з цим, 28 лютого 2018 року було тимчасово зупинено роботу одного ескалатора. Ескалатор на підйом працює", - йдеться в повідомленні.

У прес-службі відзначили, що зараз "Укрзалізниця" вживає заходів для якнайшвидшого відновлення роботи несправного ескалатора.

"Планується, що він запрацює на початку квітня, а термін його експлуатації має бути продовжений максимум до кінця поточного року", - йдеться в повідомленні.

Довідка УНІАН. "Укрзалізниця" - публічне акціонерне товариство, 100% акцій якого належать державі. Компанія входить до переліку держпідприємств, які не підлягають приватизації. Українська залізниця забезпечує 82% вантажних і близько 50% пасажирських перевезень, що здійснюються всіма видами транспорту. За обсягами вантажних перевезень українська залізниця посідає четверте місце на Євразійському континенті, поступаючись тільки залізницям Китаю, Росії та Індії.

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Теги: #Укрзалізниця#вокзал