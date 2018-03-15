Зараз в мобільному додатку доступні на вибір: оплата з використанням цифрового гаманця Masterpass та онлайн-оплата з ручним введенням карткових реквізитів.

Публічна акціонерна держкомпанія "Укрзалізниця" інтегрувала свій мобільний додаток з електронним гаманцем Masterpass, з допомогою якого зареєстровані користувачі можуть безпечно зберігати свої дані з банківських карт, будь-яких платіжних систем, а також розраховуватися в онлайн-магазинах.

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Про це повідомив в.о. голови правління "Укрзалізниці" Євген Кравцов на своїй сторінці в Facebook.

"Продовжуємо впроваджувати інновації в сервіс з продажу залізничних квитків. Інтеграція мобільного додатка з електронним гаманцем Masterpass дозволить користувачам ще швидше і зручніше купувати проїзні документи онлайн", - написав він.

Кравцов зазначив, що зараз в мобільному додатку доступні на вибір: оплата з використанням цифрового гаманця Masterpass і онлайн-оплата з ручним введенням карткових реквізитів.

Як повідомляв УНІАН, раніше в.о. голови "Укрзалізниці" Євген Кравцов в інтерв'ю УНІАН повідомив, що компанія розглядає можливість введення наскрізного продажу квитків з іншими видами транспорту.

У листопаді 2016 року "Укрзалізниця" запустила мобільну версію свого офіційного сайту з продажу електронних квитків booking.uz.gov.ua. Дана універсальна мобільна версія сайту для замовлення квитків та їх оплати банківською картою за допомогою смартфонів розроблена під будь-яку операційну систему гаджетів.