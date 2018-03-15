Генпрокуратура перевірить проведення конкурсу на 4G-зв'язок

За словами Луценка, ГПУ зареєструє кримінальне провадження та вивчить питання про конкурс з продажу ліцензій на стандарт 4G.

Генеральний прокурор України Юрій Луценко заявляє, що прокуратура зареєструє кримінальне провадження та вивчить питання щодо конкурсу з продажу ліцензій на стандарт 4G.

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Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав у сесійній залі Верховної Ради України.

"Я вчора отримав звернення прем'єр-міністра, яке базується на депутатському запиті лідера "Радикальної партії", яке ставлять під сумнів законність проведення тендеру", - зазначив Луценко.

Він додав, що при підготовці тендеру був проведений аналіз і стартова ціна такого тендеру "була зовсім іншою, вищою, значно вищою ніж було встановлено під час проведення тендеру".

Водночас, зауважив Луценко, наскільки йому попередньо відомо, "подальша ціна, сплачена на аукціоні, перевищила поріг, передбачений в ці записці".

"Якщо це так, то ми навряд чи знайдемо можливість кримінального правопорушення", - сказав він.

Так, генпрокурор констатував, що "ми дійсно зареєструємо кримінальне провадження по цьому факту і ретельно все вивчимо".

"Якщо будуть ознаки, що Державний бюджет недоотримав кошти, ми, безумовно, будемо діяти згідно чинного законодавства", - додав Луценко.

У той же час, він висловив особисту позицію з цього питання, та зазначив, що вважає цей тендер "неправильним ще й тому, що в умовах тендеру не було виключено можливість участі в ньому юридичних осіб з участю російського капіталу з країни-агресора".

"Я в цьому випадку думаю про безпеку наших офіцерів, солдатів, які, на жаль, користуються мобільним зв'язком під тотальним контролем, з імовірним доступом, із Москви", - наголосив очільник ГПУ.

Як повідомляв УНІАН, 6 березня оператори мобільного зв'язку «Київстар», Vodafone і lifecell розподілили під час проведення торгів частоти для використання технології 4G в діапазоні 1800 МГц. Відповідні ліцензії вони отримали під час проведення другого тендеру на 4G-зв'язок.

31 січня Національна комісія, яка здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації (НКРЗІ) продала частоти для розвитку в Україні зв'язку нового покоління - 4G трьом провідним операторам мобільного зв'язку - «Київстар», Vodafone і lifecell за 2,456 млрд грн.

12 березня Гройсман звернувся до правоохоронних органів, щоб перевірили заяву Ляшка про нібито непрозорий конкурс з продажу ліцензій на стандарт 4G.