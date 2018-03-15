Цьогоріч дорожні роботи почнуться з квітня - Гройсман

Дорожні роботи цього року будуть проведені на 218 об'єктах.

Кабінет міністрів України і "Укравтодор" планують почати дорожнє будівництво в 2018 році з квітня.

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Про це повідомив прем'єр-міністр Володимир Гройсман на своїй сторінці в Twitter.

"У цьому році плануємо провести роботи на 218 об'єктах. Всі роботи починаємо в квітні. Готовність всіх служб і підрядних організацій повинна бути 100%", - повідомив прем'єр.

Також глава уряду підкреслив важливість дорожнього будівництва з урахуванням норм програми підвищення безпеки дорожнього руху "500-500-1000".

"Укравтодор" підготував зведений стандарт будівництва і ремонту доріг з урахуванням вимог програми "500-500-1000". Він має стати настільним підручником для будівельників. Нові дороги - це якісне покриття, безпека і зручність», - зазначив Гройсман.

Як повідомляв УНІАН, раніше Гройсман заявив про спроби "місцевих кланів" заробляти "нечесні" гроші на дорожньому будівництві, пообіцяв преміювати правоохоронців за розкриття корупційних схем у цій сфері та провести аудит дорожнього будівництва за 2017 рік.

За словами міністра інфраструктури Володимира Омеляна, фінансування дорожньої галузі в 2018 році складе близько 50 мільярдів гривень.

Раніше міністр заявляв, що в цьому році може бути відремонтовано близько 4-5 тисяч кілометрів доріг державного значення у разі затвердження держбюджету на 2018 рік з обсягом фінансування дорожнього господарства в розмірі 40 млрд грн. Кабінет міністрів України в рамках розвитку дорожнього господарства розпочав реалізацію програми "500-500-1000", що передбачає будівництво 500 кільцевих розв'язок, 500 острівців безпеки і 1000 пішохідних переходів.

За підсумками 2017 року "Укравтодор" відремонтував близько 2,1 тисячі кілометрів доріг, що є рекордним показником за останні 5 років.