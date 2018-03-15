У транспортному комітеті Ради пропонують якнайшвидше залучити приватну тягу на залізниці

Оскільки інакше колапсу через брак локомотивів не уникнути, переконаний голова комітету.

Залучення приватної тяги в експериментальному режимі на окремих ділянках «УЗ» вже зараз може допомогти зняти напруження, викликане дефіцитом тяги, вважає голова парламентського Комітету з питань транспорту Ярослав Дубневич.

Про це депутат написав у своєму блозі на ресурсі «Обозреватель».

«Хай приватні локомотиви перевозять певні вантажі – там, де маємо найгостріший дефіцит тяги. За даними самої ж "УЗ", за підсумками минулого року лише 25,3 % дільниць "УЗ"мають позитивний фінансовий результат, перевезення на цих-таки 25,3 % протяжності колії є рентабельні й вони згенерували 51,7 млрд грн доходів. Натомість 69% дільниць – з негативним результатом. Лише третина всієї колії "УЗ" дає 93% всіх доходів підприємства. Дві третини інфраструктури – неприбуткові. Отже, хай приватні локомотиви заходять на ось ці, як кажуть в "УЗ", неприбуткові дві третини маршрутів. Сам бізнес, що зацікавлений у транспортуванні своїх вантажів, хай приходить з власною тягою»,- пропонує Дубневич.

Парламентар наводить як приклади Львівську та Південно-Західну філії "УЗ", нестача тяги на яких, за його словами, обертається колапсом у роботі автодорожніх служб. «Саме цими маршрутами транспортуються сипучі від постачальників – видобувних підприємств, що розташовані на території Рівненської та Житомирської областей – до ділянок автошляхів, на яких йдуть активні ремонтні роботи. Зараз це – Львівщина, Закарпаття, Волинь, Франківщина, Чернівеччина, дороги яких мають стратегічне значення, оскільки з'єднують країну з західноєвропейським кордоном. Оскільки локомотивів хронічно не вистачає, ремонтники не спроможні вчасно проводити та завершувати роботи в межах сезону»,- констатує голова парламентського комітету.

На думку Дубневича, потужним дорожнім компаніям, які виконують велику держпрограму ремонту доріг державного та місцевого значення, доцільно вийти на ринок перевозок зі своїм рухомим складом, тим самим частково знявши напруження від браку тяги.

При цьому, як стверджує парламентар, певне законодавче підгрунтя для залучення приватної тяги існує вже зараз.

«Є Правила технічної експлуатації "УЗ", які допускають наявність приватної тяги. Є Збірник тарифів, що також містить схеми визначення плати за використання інфраструктури "УЗ" та вагонну складову при перевезенні вантажів власними вагонами», - нагадує Дубневич. Він пропонує «УЗ» затвердити порядок обертання приватних локомотивів на коліях загальної мережі, а також визначити певні вимоги: щодо наявності персоналу, який буде обслуговувати приватну тягу (йдеться в першу чергу про машиністів), щодо технічного стану рухомого складу та його безпеки.

Парламентар також нагадує, що приватна тяга як опція присутня й в законопроекті №7316 «Про залізничний транспорт», який зараз проходить обговорення та допрацьовується в комітеті ВРУ з питань транспорту.

«Виведення на ринок приватної тяги – одна з умов Євросоюзу, це наше зобов'язання в рамках Угоди про Асоціацію з ЄС. Вважається, що завдяки її залученню ми отримуємо шанс створити прозорий конкурентний ринок з рівноправними умовами для всіх учасників. Тож, цілком природно, що приватна тяга як опція передбачена в ключовому для галузі законопроекті – маю на увазі проект "Про залізничний транспорт" № 7316, який розроблено з урахуванням вимог щодо імплементації європейського законодавства в нашу залізничну галузь. Нині проект активно опрацьовується Комітетом ВРУ з питань транспорту й очікує на експертний висновок КМУ на Урядовому комітеті», - додає Дубневич.