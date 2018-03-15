Гройсман анонсував масштабний аудит дорожніх робіт за 2017 рік

Кабмін на наступному засіданні обговорить терміновий план перевірки дорожніх робіт в Україні і створення спеціальних контрольних груп.

Уряд України ініціює масштабний аудит дорожніх робіт, виконаних в країні в 2017 році, а також усунення недоліків будівництва за рахунок підрядників.

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Про це повідомив прем'єр-міністр Володимир Гройсман на своїй сторінці у Twitter.

«Почнемо масштабний аудит виконаних у 2017 році робіт. Всі помилки будемо виправляти за рахунок підрядників, які спрацювали неякісно», - написав Гройсман.

За словами прем'єра, уряд на найближчому засіданні обговорить план перевірки та створення спеціальних контрольних груп.

«Готуємо терміновий план перевірки доріг і рішення про створення спеціальних контрольних груп. Обговоримо його на найближчому засіданні уряду», - зазначив Гройсман.

Як повідомляв УНІАН, раніше прем'єр заявляв про спроби «місцевих кланів» заробляти «нечесні» гроші на дорожньому будівництві і пообіцяв преміювати правоохоронців за розкриття корупційних схем у цій сфері.

За словами міністра інфраструктури Володимира Омеляна, фінансування дорожньої галузі України в 2018 році становитиме близько 50 млрд грн.

Раніше міністр заявляв, що цього року може бути відремонтовано близько 4-5 тис. км доріг державного значення в разі затвердження держбюджету на 2018 рік з обсягом фінансування дорожнього господарства в розмірі 40 млрд грн.

За підсумками 2017 року «Укравтодор» відремонтував близько 2,1 тис. км доріг, що є рекордним показником за останні 5 років.