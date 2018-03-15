Вимкнення аналогового телебачення в Україні знову перенесли

У Нацраді головною причиною перенесення називають не затверджений Кабінетом міністрів план переходу з аналогового на цифрове мовлення.

Національна рада з питань телебачення і радіомовлення перенесла терміни остаточного переходу з аналогового на цифрове мовлення в Україні на травень 2019 року, повідомила прес-служба ради.

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«Терміни відключення аналогового сигналу в Україні перенесено ... Процес вимкнення аналогового сигналу відбуватиметься, як це було передбачено і раніше, у три етапи. Перший – вимкнення аналогу в окремій області – запланований на серпень 2018 року. Другий – вимкнення аналогового сигналу на всій території країни, за винятком «UA: ПЕРШИЙ», місцевих мовників, аналогових каналів на території проведення АТО і в деяких прикордонних районах – січень 2019 року. Остаточне вимкнення аналогового сигналу в Україні має відбутися у квітні – травні 2019 року», - йдеться в повідомленні.

За словами відповідального секретаря Нацради Олександра Ілляшенка, причиною перенесення термінів стало невиконання у грудні 2017 року дії з відключення аналогового мовлення.

«Проект плану вимкнення аналогу було розроблено в листопаді 2017 року і його було презентовано на засіданні Міжвідомчої координаційної групи з питань впровадження в Україні цифрового телерадіомовлення, що створена при Адміністрації Держспецзв’язку. Етапи його виконання мали розпочатися у грудні минулого року. На початку березня 2018 року з’ясувалося, що жодні дії не виконуються, і головна причина – План не було затверджено Кабінетом Міністрів України», - цитує прес-служба слова Ільяшенко.

Він підкреслив, що План має бути обов'язково затверджений урядом.

Як повідомляв УНІАН, у грудні 2006 року Україна підписала меморандум «Женева-2006», який передбачав повний перехід до червня 2015 року від аналогового до цифрового телерадіомовлення в країні. Однак у червні 2015 року Національна рада з питань телебачення і радіомовлення ухвалила рішення про відстрочення переходу на цифрове телебачення.

У квітні 2016 року Кабінет міністрів України прийняв рішення відстрочити повний перехід на цифрове телебачення в Україні на один рік через непрозору діяльність оператора цифрової ефірної телевізійної мережі - приватної компанії «Зеонбуд», що обіймає монопольне становище на ринку.

Крім того, через недостатнє охоплення території України сигналом оператора цифрової ефірної телевізійної мережі - приватної компанії «Зеонбуд» близько 5 млн українців можуть бути позбавлені безкоштовного доступу до національних телеканалів під час переходу з аналогового на цифрове мовлення.

22 червня 2017 року Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації (НКРЗІ), повідомила, що узгодила проект постанови Кабінету міністрів України про продовження термінів використання технології аналогового ефірного телебачення до 30 червня 2018 року.

10 серпня уряд ухвалив рішення про поетапне відключення аналогового телевізійного мовлення з кінцевим терміном - 30 березня 2018 року.