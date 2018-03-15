4G-скандал: Адміністрація президента спростовує занижену вартість ліцензій

Сьогодні генеральний прокурор України Юрій Луценко заявив, що прокуратура зареєструє кримінальне провадження і вивчить питання про конкурс з продажу ліцензій на стандарт 4G.

Адміністрація президента спростовує заниження вартості проданих на початку березня операторам мобільного зв'язку - "Київстар", Vodafone і lifecell - ліцензій на 4G-зв'язок порівняно з вартістю ліцензій на 3G-зв'язок у 2015 році.

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Про це свідчать розрахунки, які оприлюднив на своїй сторінці у Facebook заступник глави Адміністрації президента Дмитро Шимків.

«Нещодавно окремі політики вирішили поставити під сумнів відкритість та прозорість проведення тендерів по 4G, а після того їх риторика знайшла відгук у очільника уряду. Саме тому, вирішив підготувати довідку із посиланням на документи, рішення Президента та КМУ і головне цифри. Рівень політичного угару та градус популізму без фактів та цифр – це реалії української політики», - написав Шимків.

Згідно з представленими даними, за ліцензії на 3G-зв'язок мобільні оператори заплатили 8,77 млрд грн, або 309,4 млн дол. за курсом НБУ на дату тендеру, крім того оператори оплатили конверсію військових у сумі 1,6 млрд грн. За ліцензії на 4G-зв'язок - 7,89 млрд грн, або 292,9 млн дол. за курсом НБУ на дату тендеру.

Шимків звернув увагу на те, що рішення щодо розміру мінімальної ціни як на тендер по 3G, так і на тендер по 4G визначалося постановою Кабінету міністрів України.

«Тендери відбувалися публічно, конкуренто і в прямому ефірі – всі це бачили і засвідчили у різноманітних коментарях та заявах», - написав заступник голови Адміністрації.

Також Шимків зазначив, що не варто порівнювати вартість ліцензій різних поколінь зв'язку.

« Якщо говорити на прикладі Bos taurus, то маємо еволюцію від турів до корів, а еволюція це різні кількості надоїв, якість м'яса, тощо. Тому ціну за тура не можна порівнювати із ціною за корову. Як не можна однаково оцінювати різні породи корів», - навів приклад заступник голови адміністрації.

Як повідомляв УНІАН, 6 березня оператори мобільного зв'язку «Київстар», Vodafone і lifecell розподілили під час проведення торгів частоти для використання технології 4G у діапазоні 1800 МГц. Відповідні ліцензії вони отримали під час проведення другого тендеру на 4G-зв'язок.

31 січня Національна комісія, яка здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації (НКРЗІ), продала частоти для розвитку в Україні зв'язку нового покоління - 4G трьом провідним операторам мобільного зв'язку - «Київстар», Vodafone і lifecell по 2,456 млрд грн.

12 березня лідер Радикальної партії Олег Ляшко закликав уряд скасувати результати тендеру на отримання операторами мобільного зв'язку 4G-ліцензій у діапазоні частот 1800 МГц, який пройшов 6 березня, і провести повторні торги. Він заявив, що у 2015 році 3G-частоти продали за 10 млрд грн, що за розрахунками депутата становить 750 млн дол, а ліцензії на 4G продали за 205 млн. дол.

У свою чергу, прем'єр-міністр Володимир Гройсман звернувся до правоохоронних органів, щоб перевірили заяву Ляшка про нібито непрозорий конкурс з продажу ліцензій на стандарт 4G.

15 березня генеральний прокурор України Юрій Луценко заявив, що прокуратура зареєструє кримінальне провадження і вивчить питання про конкурс з продажу ліцензій на стандарт 4G. Також генпрокурор висловив особисту позицію з цього питання і зазначив, що вважає цей тендер "неправильним ще й тому, що в умовах тендера не була виключена можливість участі в ньому юридичних осіб за участю російського капіталу з країни-агресора".

"Я в цьому випадку думаю про безпеку наших офіцерів, солдатів, які, на жаль, користуються мобільним зв'язком під тотальним контролем, з можливим доступом з Москви", - підкреслив керівник ГПУ.