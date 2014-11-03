Ferrari заплатить $3,5 млн за те, що не надала звіти про можливі дефекти

Про це повідомило Національне управління США з безпеки руху на дорогах.

Як наголошується в заяві регулятора, всупереч вимогам американського законодавства, Ferrari від 2011 року не надавала звіти про скарги споживачів і можливі дефекти. Крім того, автовиробник не повідомив про те, що в ДТП за участю його спорткарів загинули троє людей.

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До 2011 року Ferrari була звільнена від надання таких звітів у США через малі обсяги виробництва - близько 7 тис. автомобілів на рік. Однак після того, як три роки тому компанію придбав італійський концерн Fiat, ці вимоги стали поширюватися і на неї.

Ferrari вже визнала, що не виконувала вимоги регулятора, і погодилася сплатити штраф.

Цього тижня стало відомо, що Fiat має намір виділити Ferrari в окрему компанію.

Раніше УНІАН повідомляв, що Fiat поглинув Chrysler.