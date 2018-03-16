Гройсман хоче перевірити пільговиків на проїзд у транспорті

За словами прем'єра, перед введенням монетизації пільг потрібно провести верифікацію їх одержувачів.

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман вважає необхідним провести верифікацію пільг на проїзд у громадському транспорті перед їх монетизацією, щоб уникнути схем зі списанню коштів на отримувачів пільг.

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Про це прем'єр-міністр заявив під час Години уряду у Верховній Раді.

«Що стосується пільгових перевезень - ми прийняли рішення про монетизацію цих пільг. Потрібно провести їх верифікацію... Щоб не списували кошти на пільговиків - потрібно провести верифікацію», - сказав Гройсман.

За словами прем'єра, верифікація і подальша монетизація дадуть змогу усунути можливості для зловживань, а громадяни зможуть отримати цільову фінансову підтримку для сплати проїзду.

Як повідомляв УНІАН, 14 березня уряд визначив соціальні нормативи у сфері транспортного обслуговування для надання можливості монетизації пільг на проїзд усіма видами транспорту загального користування на міських, приміських та міжміських маршрутах.

За словами віце-прем'єра Павла Розенка, рішення про монетизацію пільг на проїзд у громадському транспорті прийматимуть місцеві органи влади.

За даними Мінсоцполітики, на монетизацію пільг в Україні в 2018 році буде потрібно близько 20 млрд грн.