Гройсман розповів, коли завершать дорожні роботи на трасі Одеса – Рені

Раніше міністр інфраструктури Володимир Омелян заявляв, що траса Одеса - Рені буде відремонтовано до кінця 2017 року.

Дорожні роботи на трасі Одеса - Рені, яка є важливою транспортною артерією Одеської області, з високою ймовірністю будуть завершені в 2018 році.

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Про це заявив прем'єр-міністр Володимир Гройсман під час Години уряду у Верховній Раді.

«Я хотів би вас проінформувати щодо нашого проекту Одеса - Рені. Ми його включили (план дорожніх робіт на 2018 рік - УНІАН) і вже погодили в рамках митного експерименту, від якого кошти надійдуть в Одеську область. Тобто ця дорога стоїть в плані, і є високі шанси її завершити цього року», - сказав прем'єр.