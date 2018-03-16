Гройсман розповів, коли завершать дорожні роботи на трасі Одеса – Рені
12:53, 16 березня 2018Транспорт/Звя'зок
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Раніше міністр інфраструктури Володимир Омелян заявляв, що траса Одеса - Рені буде відремонтовано до кінця 2017 року.
Дорожні роботи на трасі Одеса – Рені можуть бути завершені в 2018 році / фото УНІАН
Дорожні роботи на трасі Одеса - Рені, яка є важливою транспортною артерією Одеської області, з високою ймовірністю будуть завершені в 2018 році.
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Про це заявив прем'єр-міністр Володимир Гройсман під час Години уряду у Верховній Раді.
«Я хотів би вас проінформувати щодо нашого проекту Одеса - Рені. Ми його включили (план дорожніх робіт на 2018 рік - УНІАН) і вже погодили в рамках митного експерименту, від якого кошти надійдуть в Одеську область. Тобто ця дорога стоїть в плані, і є високі шанси її завершити цього року», - сказав прем'єр.
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