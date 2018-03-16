Бензин на АЗС продовжує дешевшати

Ряд мереж АЗС знизили ціни на пальне на 0,2 – 1,5 грн за літр.

Ряд національних і регіональних мереж АЗС упродовж 15-16 березня знизили ціни на бензин і дизпальне на 0,2 - 1,5 грн за літр. Про це повідомляє консалтингова компанія UPECO з посиланням на дані щоденного цінового моніторингу ринку нафтопродуктів.

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Згідно з повідомленням АЗС SunOil, ціни знизилися на 1,3-1,5 грн за літр до: А-80 - 25,1 грн, А-92 - 25,9 грн, А-95 - 26,4 грн, ДП - 24, 4 грн.

Крім того, на заправках «Укргазвидобування» все пальне подешевшало на 10-30 коп. за літр: А-92 - 27 грн, А-95 - 27,5 грн, ДП - 24,9 грн.

На 10-30 коп. за літр, до 26,89-29,19 грн, вартість бензину А-92 знизилася на АЗС «БРСМ-Нафта» і AMIC Energy. Крім того, на 10 коп. за літр все пальне подешевшало у одеського оператора «Катрал Юг».

Як повідомляв УНІАН, з серпня 2017 року по лютий 2018 року ціни на нафтопродукти зросли в середньому на п'ять і більше гривень за літр і досягли рекордних значень: бензин подорожчав до 30 грн за літр, а дизпальне - до 28-29 грн за літр. За фактом значного і одночасного зростання цін Антимонопольний комітет почав розслідування, результати якого очікуються навесні цього року.

Великі мережі АЗС почали знижувати ціни лише з другого тижня лютого. На останніх вихідних (9-11 березня) ціни на пальне знизилися на 10-50 коп. за літр.