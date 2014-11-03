«Укрпошта» почала продаж електронних квитків на поїзди

Згідно з повідомленням, електронний квиток є повноцінним перевізним документом і не вимагає обміну в касах вокзалу.

«Е-квиток дає пасажирові ті самі права, що і його паперовий аналог», - сказано у прес-релізі.

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У повідомленні також наголошується, що, за даними «Укрзалізниці», на сьогоднішній день електронний квиток впроваджений у 97% поїздів міжміського сполучення України.

«На поїзди, де не запроваджено електронні квитки, пасажиру видається маршрут-квитанція, яку перед посадкою у вагон необхідно обміняти на посадочний документ у касі залізничного вокзалу», - сказано в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, електронний квиток діє на 91 пару поїздів внутрішнього сполучення, у тому числі на швидкісні поїзди категорії "Інтерсіті+".

Системою бронювання і продажу квитків на поїзди через інтернет у 2013 році скористалися майже 5,2 млн пасажирів, що становить близько 8,5% від їх загальної кількості.