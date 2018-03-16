Львів може стати першим українським містом без маршруток

Транспортна комісія планує здійснити повний перехід на електротранспорт і автобуси протягом п'яти років.

Транспортна комісія депутатів Львівської міської ради підтримала петицію городян про повну відмову від приватних перевізників на користь електротранспорту та автобусів.

Про це повідомляє "Новое время".

Повний перехід на електротранспорт і автобуси необхідно здійснити протягом п'яти років, вирішила комісія.

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Остаточне рішення про відмову від маршрутних таксі повинна прийняти міськрада. Питання може бути винесено на розгляд вже наступного тижня.

Великі автобуси в містах - це практика європейських країн, зазначив перший заступник голови Держслужби з безпеки на транспорті В'ячеслав Дідковський. За його словами, відмова від маршруток допоможе розвантажити міську мережу.

Якщо ініціативу підтримає міська рада, Львів стане першим обласним центром України без маршрутних таксі.

Як повідомляв УНІАН, Кабмін дав старт реформі ринку автобусних перевезень. Уряд змінив порядок проведення конкурсу на здійснення регулярних автобусних перевезень.