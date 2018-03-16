ГПУ проводить обшуки в офісах "Нової пошти" - співзасновник компанії

Наприкінці лютого Кабмін створив комісію під керівництвом прем'єр-міністра Гройсмана, яка покликана захищати бізнес від неправомірних перевірок та тиску з боку силовиків.

Представники Генеральної прокуратури проводять обшуки в офісах найбільшої української компанії експрес-доставки "Нова пошта" у Києві, Полтаві та Харкові.

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Про це повідомив співзасновник і член наглядової ради компанії Володимир Поперешнюк на своїй сторінці в Facebook.

"Зараз в офісах "Нової Пошти" у Києві, Полтаві та Харкові проводиться обшук представниками Генеральної прокуратури України. Вперше в моїй практиці роблять обшук мого кабінету і мене особисто. Забирають особистий комп'ютер. Відчуваю, як прямо на очах поліпшується інвестиційний клімат в країні", - написав він.

У свою чергу, прес-секретар генерального прокурора Лариса Сарган на своїй сторінці в facebook зазначила, що слідчим управлінням відомства проводиться близько 15 обшуків складських та офісних приміщень компанії.

"Всі слідчі дії здійснюються слідчими без залучення спецпідрозділів, в рамках закону. Тому говорити про заподіянні шкоди інвестиційному клімату в країні не варто", - написала вона.

Також Сарган повідомила, що після надання інформації слідчими Генпрокуратура повідомить деталі кримінального провадження.

Як повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів 28 лютого створив комісію під керівництвом прем'єр-міністра Володимира Гройсмана, яка буде захищати бізнес від неправомірних перевірок та тиску з боку силовиків.

7 грудня 2017 року в Україні набув чинності закон про обов'язкову відеофіксації під час проведення обшуків (№ 2213-VIII), який називають "маски-шоу стоп".

Закон, зокрема, вводить обов'язкову відеофіксацію під час обшуків, як і при розгляді клопотань слідчим суддею. Відеозапис має бути невід'ємним додатком до протоколу обшуку.

За даними опитування Американської торгової палати, близько 90% компаній - членів палати зіткнулися з корупцією в 2017 року, що відповідає показнику 2014 року.

Довідка УНІАН. "Нова пошта" заснована в 2001 році як оператор з експрес-доставки, який надає послуги доставки документів, посилок і вантажів у будь-яку точку України.

Крім підприємства "Нова пошта" у групу компаній експрес-доставки входять "Нова пошта інтернешнл" (послуга міжнародної доставки, представництва в інших країнах), "Нова пошта логістик" (послуга виконання замовлення для корпоративних клієнтів) і "Пост Фінанс", яка під брендом Forpost надає послугу грошових переказів у відділеннях "Нової пошти".