«Укрзалізниця» призначила новий поїзд Харків - Ужгород

Державна адміністрація залізничного транспорту України ("Укрзалізниця") для задоволення попиту пасажирів на перевезення залізничним транспортом призначила поїзд №225/226 за маршрутом Харків - Ужгород - Харків, повідомили УНІАН у прес-службі адміністрації.

Згідно з повідомленням, поїзд №225 Харків - Ужгород курсуватиме по непарних датах із 29 листопада, з відправленням із Харкова о 23:07 і прибуттям до Ужгорода о 03:55. У зворотному напрямку поїзд №226 Ужгород - Харків курсуватиме по парних числах із 30 листопада, з відправленням із Ужгорода об 11:17 і прибуттям до Харкова о 14:30.

Поїзд курсуватиме із зупинками, зокрема, на станціях Суми, Конотоп, Львів, Київ, Козятин, Вінниця, Жмеринка, Хмельницький, Тернопіль.

"Залізничники щодня проводять моніторинг попиту населення на перевезення залізничним транспортом і у разі збільшення пасажиропотоку, за наявності вільного рухомого складу, призначають додаткові поїзди або збільшують кількість місць у цілорічних поїздах", - зазначили в прес-службі.

Продаж квитків на вищезгаданий поїзд уже відкрито в усіх залізничних касах і в онлайн-системі бронювання й купівлі проїзних документів booking.uz.gov.ua.

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Довідка УНІАН. Державна адміністрація залізничного транспорту України («Укрзалізниця») - орган управління залізничним транспортом загального користування, здійснює централізоване управління процесом перевезень у внутрішньому й міждержавному сполученні, регулює виробничо-господарську діяльність залізниць.