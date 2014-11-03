Одеська залізниця відвантажила перші 100 вагонів вугілля з ПАР

Одеська залізниця (ОЗ) на станції Іллічівськ відвантажила понад 100 вагонів південноафриканського вугілля, повідомила прес-служба Державної адміністрації залізничного транспорту України ("Укрзалізниця").

Зокрема, 1 листопада було відвантажено 51 вагон, 2 листопада - 24 вагони, а на сьогоднішній день відвантажено ще 38 вагонів вугілля. Коли стало зрозуміло, що перевезення вугілля буде забезпечено вагонним парком "Укрзалізниці", а саме держпідприємством "Український транспортно-логістичний центр", а не силами приватних компаній, процес завантаження й відправки вантажу стратегічного значення здійснюватиметься приблизно по 100 вагонів на добу, сказано в повідомленні.

У прес-службі зазначили, що середньодобове навантаження по станції Іллічівськ становить 100-130 вагонів. У разі оперативної подачі рухомого складу під завантаження й злагодженої роботи експедиторів, портовиків і залізничників, відправлення всього обсягу вантажу - понад 1200 вагонів вугілля - триватиме 10-15 діб.

Крім того, на станції продовжується звичайна робота - проходить завантаження марганцевої руди й нікелю. Таким чином, обсяги роботи станції виросли вдвічі.

«Працівники Іллічівського порту й станції Іллічівськ докладають максимальні зусилля для забезпечення швидкого відправлення вантажу на станції призначення, адже найближчим часом (8-12 листопада цього року) очікується друга партія вугілля обсягом 86 тис. тонн», - зазначили в прес-службі.

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Як повідомляв УНІАН, 19 серпня 2014 року держкомпанія «Укрінтеренерго» уклала контракт із компанією Steel Mont Trading на постачання вугілля антрацитної групи до 1 млн тонн із метою забезпечення диверсифікації джерел постачання вугілля в Україну.

Згідно з умовами контракту, в Україну поставлятиметься 250 тис. тонн вугілля щомісячно.

Україна вперше за тривалий період почала імпортувати енергетичне вугілля для забезпечення потреб теплових електростанцій.

Забезпечити ТЕС вугіллям власного видобутку сьогодні практично неможливо через бойові дії на сході країни, де розташована велика частина діючих шахт.

Близько 47% електроенергії, що виробляється в Україні, генерують АЕС, решту – виробляють ТЕС шляхом спалювання газу й вугілля, а також гідроелектростанції й «зелена» енергетика. Брак газу й зупинка 80% шахт призвели до дефіциту енергоносіїв і, як наслідок, електроенергії.

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Довідка УНІАН. Одеська залізниця проходить територією Одеської, Миколаївської, Херсонської, Кіровоградської, Черкаської, Дніпропетровської та Вінницької областей. На Одеську залізницю доводиться близько 20% вантажообороту й більше 16% пасажирообороту залізниць України.