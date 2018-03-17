За словами міського голови Дніпра, передбачувані терміни реалізації проекту - півтора року.

У Дніпрі збудують новий аеропорт за прикладом Харкова.

Про це міський голова Дніпра Борис Філатов повідомив на своїй сторінці у Facebook.

«Існує серйозна, але поки що не конкретизована домовленість, про будівництво в Дніпрі нового аеропорту за прикладом Харкова», - написав Філатов.

За словами міського голови, він обговорював проект з майбутнім інвестором - бізнесменом Олександром Ярославським.

Філатов зазначив, що інвестор на умовах приватно-державного партнерства реконструює старий термінал і збудує новий пропускною здатністю до 800 пасажирів на годину.

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«Держава обіцяє дати фінансування на будівництво нової злітно-посадкової смуги і всієї льотної інфраструктури. Передбачувані терміни - півтора року», - зазначив міський голова Дніпра.

Він наголосив, що в цей момент йдуть інтенсивні переговори і оформлення документів.

За словами Філатова, в реалізації проекту задіяні президент України, уряд, Міністерство інфраструктури, депутати, бюджетний комітет Верховної Ради в особі Андрія Павелка, Дніпропетровська облрада, ДніпроОДА, старий і новий власники.