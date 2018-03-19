Великі мережі АЗС за вихідні знизили ціни на автогаз

Станом на 19 березня, середня ціна автогазу в Україні знизилася до 12,61 гривні.

Ряд мереж АЗС в Україні в період з 17-19 березня знизили ціни на скраплений газ, який використовується в якості автомобільного палива, на 10-65 копійок за літр.

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Про це повідомляє консалтингова компанія UPECO, посилаючись на дані щоденного моніторингу ринку моторного палива.

Згідно з повідомленням, на 35 копійок за літр в столичному регіоні ціна автогазу знизилася на заправках Avantage 7. На 20 копійок за літр, до 13,39 гривні, скраплений газ подешевшав на столичних АЗС WOG, OKKO і SOCAR.

Також паливо подешевшало в регіонах. На 10-18 копійок за літр вартість автогазу знизили в мережах BVS, Marshal, Neftek, "Татнефть", "Енерджі Транс".

Таким чином, станом на 19 березня середня ціна автогазу в Україні знизилася до 12,61 гривні.

Як повідомляв УНІАН, у другій половині серпня 2017 року в Україні відзначалося різке зростання цін на автогаз у багатьох мережах АЗС. Прем'єр-міністр Володимир Гройсман назвав зростання цін на скраплений газ диверсією та доручив низці міністерств та Антимонопольному комітету розробити можливі вирішення цієї проблеми. Станом на 28 серпня, ціни досягли значень 16,49-16,99 гривні за літр, після чого цінова ситуація на ринку стабілізувалася.

31 серпня в АМКУ повідомили про намір провести перевірку низки компаній-трейдерів по зрідженому газу.

26 грудня 2017 року Антимонопольний комітет в ході розслідування можливих антиконкурентних узгоджених дій, які призвели до зростання цін на зріджений газ в Україні у серпні 2017 року, залучив в якості відповідачів компанії-нафтотрейдери, які входять до групи WOG, ОККО та "Надія".