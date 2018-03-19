"Укрзалізниця" хоче до кінця року почати виробництво зерновозів власними силами

Нові зерновози будуть більшої ємності та матимуть перший клас антивандального захисту, щоб виключити розкрадання зерна.

Акціонерна держкомпанія "Укрзалізниця" планує до кінця року розробити документацію та виготовити дослідний зразок покращених зерновозів на одному зі своїх вагонобудівних заводів.

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Про це повідомили в прес-службі "Укрзалізниці" з посиланням на директора з економіки та фінансів Андрія Рязанцева.

"Зараз розробляється проектна документація про початок проекту будівництва зерновозів нового модельного ряду. Сподіваюся, що на початку наступного року вже почнемо їх будувати", - цитує прес-служба Рязанцева.

За його словами, нові зерновози будуть мати перший клас антивандального захисту, щоб виключити розкрадання зерна, і матимуть велику ємність, що є зручним для клієнта.

Рязанцев зазначив, що інвестування в зерновози стало можливим завдяки впровадженню вагонної дерегуляції.

"При встановленні ринкової вартості за користування вагонами "Укрзалізниці" стало економічно вигідно вкладати кошти в будівництво зерновозів. Раніше ми будували тільки універсальні вагони, що використовуються цілий рік і для різних видів вантажів, але вже зараз плануємо інвестувати у спеціальні вагони", - повідомив Рязанцев.

Як повідомляв УНІАН, минулого тижня Українська зернова асоціація закликала "Укрзалізницю" оприлюднити алгоритм розподілу вагонів-зерновозів і локомотивної тяги, а також врахувати розподіл вагонних маршрутів в розрізі всієї країни, а не лише регіонів та окремих компаній.

Крім того, Українська зернова асоціація запропонувала "Укрзалізниці" збільшити інвестиції у будівництво вагонів-зерновозів і локомотивів, а також збільшити оборотність вагонів, щоб скоротити середній час на одне перевезення.

Довідка УНІАН. "Укрзалізниця" є публічним акціонерним товариством, 100% акцій якого належать державі. Компанія входить в перелік держпідприємств, які не підлягають приватизації. Українська залізниця забезпечує 82% вантажних і близько 50% пасажирських перевезень, здійснюваних усіма видами транспорту. За обсягами вантажних перевезень українська залізниця займає четверте місце на Євразійському континенті, поступаючись тільки залізницям Китаю, Росії та Індії.