Харківський метрополітен програв суд антикорупційному центру

Одне з найбільш інформаційно закритих комунальних підприємств міста має тепер надати інформацію про свою діяльність на сайті.

Харківський антикорупційний центр виграв ще один суд у комунальників. На цей раз - у КП "Харківський метрополітен".

"Харківський окружний адміністративний суд 19 березня задовольнив позов ТОВ «Харківський антикорупційний центр» і зобов'язав КП «Харківський метрополітен» оприлюднювати фінансову звітність та інформацію про свою діяльність на власному веб-сайті", - повідомили в ХАЦ, пише KharkivToday.

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Цей позов - не перший. З аналогічною вимогою зробити публічною інформацію про свою діяльнысть активісти ХАЦа зверталися ще до двох КП «Жилкомсервіс» та КП «Комплекс з вивозу побутових відходів".

Два позови були задоволені, з "КВПВ" було підписано мирову угоду, оскільки підприємство опублікувало фінансовий звіт вже на етапі суду. Друге комунальне підприємство навпаки не тільки не виконало вимогу суду, але і подало апеляцію. Суд по "Жилкомсервісу" має відбутися 29 березня. Яким шляхом підуть в метрополітені - поки неясно.