Найбільший у світі літак "Мрія" здійснив вдалий пробний політ після ремонту та модернізації (відео)

Повітряне судно стояло на ремонті півтора року.

Неперевершена українська "Мрія" знову здійнялася у повітря після ремонту та модернізації.

Ексклюзивні кадри польоту Ан-225 були показані в сюжеті ТСН.

Після ремонту двигуни легко підняли в повітря найбільший і найпотужніший літак у світі. Пілоти злетіли на висоту майже в 12 кілометрів, де провели тестування нового навігаційного обладнання. "Наші конструктори впровадили чергову серію допрацювань у частині авіоніки, така модернізація йде безперервно", - пояснив директор авіакомпанії "Авіалінії Антонова" Михайло Харченко.

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Після двогодинного польоту "Мрія" повернулася на рідний аеродром у Гостомелі. "Політ пройшов дуже добре, обладнання працює просто чудово. Дивовижно, літак не літав півтора року, але він хоч сьогодні готовий в комерційний рейс", - поділився враженнями від випробовування командир екіпажу Дмитро Антонов.

Літак готують до виконання комерційних рейсів до Азії уже на початку квітня. Подробиці на підприємстві "Антонова" ще не розкривають, відомо лишень, що у планах перевезення надвеликих вантажів.