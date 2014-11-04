Середня зарплата залізничників зросла на 7,4% - до 4231 грн

У прес-службі Державної адміністрації залізничного транспорту України («Укрзалізниця») повідомили, що у третьому кварталі цього року залізничникам було виплачено винагороду за підсумками роботи у 2013 році у розмірі 50% окладу.

Крім того, «Укрзалізниця» щорічно підвищує залізничникам годинні тарифні ставки і посадові оклади - останнє зростання на 5% выдбулося у січні 2014 року.

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У прес-службі зазначили, що за рівнем заробітної плати серед галузей економіки у 2014 році залізничний транспорт займає 10 місце, тоді як конкуренцію йому складають авіаційний транспорт, фінансова та страхова діяльність, фармацевтична галузь, інформація і телекомунікації, видобуток кам'яного та бурого вугілля і металургійне виробництво, електроенергія.

За даними прес-служби, колектив працівників залізничної галузі, у тому числі підлеглих «Укрзалізниці» підприємств на сьогоднішній день налічує 312,3 тис. осіб, із них близько 40% - жінки.

На даний час серед найбільш затребуваних залізничних професій значаться монтери шляху, слюсарі з ремонту рухомого складу, електромонтери, складальники потягів та сигналісти.

У свою чергу, щорічно галузь поповнюється молодими кадрами: на підприємствах галузі випускникам шкіл, а також професійно-технічних та вищих навчальних закладів надається близько 1,5 тис. перших робочих місць.

У повідомленні із посиланням на голову «Укрзалізниці» Бориса Остапюка наголошується, що пріоритетними завданнями залізничної галузі є забезпечення соціальних гарантій працівників та ветеранів-залізничників, збереження мережі галузевих медичних та оздоровчих установ, кадрового потенціалу, а також продовження реформування галузі.

«Через війну на сході багато зусиль залізничників і матеріальних ресурсів галузі спрямовано на відновлення зруйнованих об'єктів - сотень кілометрів шляхів, десятків пошкоджених мостів і шляхопроводів, вокзалів і станцій, шкіл та лікарень. Допомога мирним жителям східних областей стала першочерговим нашим спільним завданням», - цитує прес-служба Остапюка.

Також повідомлялося, що середня зарплата залізничників склала 4087,5 грн, що на 6,4% більше минулорічної і на 0,4% більше запланованої зарплати.

"Укрзалізниця" у 2013 році збільшила витрати на реалізацію і збереження низки пільг і соціальних гарантій для працівників залізниць порівняно із 2012 роком на 8,4% - до 5,7 млрд грн.