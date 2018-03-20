Окупанти розповіли, як будуть запускати рух автодорожною частиною Кримського моста

Для пасажирського транспорту проїзд мостом планують відкрити в травні 2018 року

Окупаційна влада Криму прийняла рішення прискорити запуск автодорожньої частини мосту через Керченську протоку. Введення в експлуатацію замість грудня 2018 року заплановане на травень.

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На першому етапі – одразу після введення Кримського моста - проїзд буде відкритий для легкового транспорту та автобусів, які забезпечують пасажирські перевезення. Відкриття руху для вантажного транспорту планується на другому етапі – в кінці 2018 року, як і було намічено початковими графіками, йдеться у планах окупантів на сайті Мінтрансу РФ.

"Виняток передбачено для вантажного та технологічного транспорту, задіяного в будівництві залізничної частини Кримського мосту. Транспорт будівельників зможе пересуватися Кримським мостом одразу після відкриття його автодорожньої частини", - кажуть окупанти.

Раніше президент Росії Володимир Путін анонсував відкриття автомобільного руху по мосту в окупований Крим через «кілька місяців».