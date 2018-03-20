ГПУ не виявила порушень в "Новій пошті"

Вилучені при обшуку 132 тисячі гривень будуть повернуті.

Генеральна прокуратура України в ході проведення обшуків 16 березня в офісах української компанії експрес-доставки "Нова пошта" не виявила порушень, а вилучені при обшуку 132 тисячі гривень, що належать клієнтам фінансової компанії "Пост Фінанс", будуть повернуті.

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Про це повідомила прес-служба компанії на своєму сайті з посиланням на результати зустрічі генерального прокурора Юрія Луценка і співвласника групи компаній "Нова пошта" В'ячеслава Климова.

"Юрій Луценко підтвердив, що в ході обшуків, проведених 16 березня 2018 року в компаніях групи, порушень виявлено не було. Вилучені при обшуку грошові кошти клієнтів компанії "Пост Фінанс" будуть повернуті", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що юридична служба групи компаній "Нова Пошта" готова відповісти на всі питання Генеральної прокуратури і надасть всі необхідні матеріали, що дозволить прийняти законне рішення у справі.

Як повідомляв УНІАН, 16 березня співробітники Генпрокуратури провели близько 15 обшуків в офісах і складських приміщеннях "Нової пошти" у Києві, Полтаві та Харкові.

17 березня прес-секретар генпрокурора Лариса Сарган заявила, що менеджери компанії і споріднених підприємств підозрюються у злочинах, передбачених ст. 364 ("Зловживання владою або службовим становищем") та ст. 212 (Ухилення від сплати податків, зборів, інших обов'язкових платежів) Кримінального кодексу України.

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Вона зазначила, що, за інформацією фіскальної служби, посадові особи групи споріднених компаній використовували злочинну схему, спрямовану на надання послуг з переведення в готівку коштів та мінімізації податкових зобов'язань підприємств-клієнтів шляхом формування фіктивного податкового кредиту, що призводило до несплати податків в особливо великих розмірах.

Прем'єр-міністр Володимир Гройсман 19 березня доручив Міністерству юстиції спільно з бізнес-омбудсменом і урядовим офісом інвестицій проаналізувати ситуацію з обшуками в компаніях і зробити попередні висновки для обговорення на засіданні комісії з реалізації закону "Маски-шоу стоп".

Довідка УНІАН. Компанія "Нова пошта" заснована в 2001 році як оператор експрес-доставки документів, посилок і вантажів у будь-яку точку України.

Крім підприємства "Нова пошта", у групу компаній експрес-доставки входять "Нова пошта інтернешнл" (послуга міжнародної доставки, представництва в інших країнах), "Нова пошта логістик" (послуга виконання замовлення для корпоративних клієнтів) і "Пост Фінанс", яка під брендом Forpost надає послугу грошових переказів у відділеннях "Нової пошти".