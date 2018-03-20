У Дніпрі скасують кілька приміських поїздів
13:44, 20 березня 2018Транспорт/Звя'зок
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Всього будуть скасовані маршрути п'яти приміських поїздів.
Будуть скасовані кілька електричок \ УНІАН
У зв'язку з переходом на «літній» час з 25 березня на Придніпровській залізниці змінюється розклад руху. Про це повідомляється на сайті Придніпровської залізниці.
Зокрема будуть скасовані наступні приміські поїзди сполученням:
6001 Дніпро Головний – Кам'янське
6003 Діївка – Кам'янське
6007 Дніпро Головний – Кам'янське
6040 Кам'янське – Діївка
6046 Сухачівка – Діївка.
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