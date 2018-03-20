У Дніпрі скасують кілька приміських поїздів

Всього будуть скасовані маршрути п'яти приміських поїздів.

У зв'язку з переходом на «літній» час з 25 березня на Придніпровській залізниці змінюється розклад руху. Про це повідомляється на сайті Придніпровської залізниці.

Зокрема будуть скасовані наступні приміські поїзди сполученням:

6001 Дніпро Головний – Кам'янське

6003 Діївка – Кам'янське

6007 Дніпро Головний – Кам'янське

6040 Кам'янське – Діївка

6046 Сухачівка – Діївка.