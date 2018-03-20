У Києві маршрутники знайшли привід підвищити ціни на проїзд на 1-2 гривні

Ціна проїзду може зрости ще на 1-2 гривні.

У Київській мерії розпочалася підготовка до конкурсу приватних перевізників на 15 міських маршрутів. У КМДА запевняють, що вимоги до конкурсантів найжорсткіші. Обмежитися тільки сучасним рухомим складом у них не вийде. Буси також повинні бути обладнані GPS-трекерами та валідаторами для єдиного квитка, а водії — забезпечені уніформою.

За словами перевізників, всі ці вимоги можуть призвести до подорожчання проїзду в маршрутках, передає "Сегодня".

Як повідомили у комунальній службі перевезень, документи на участь у конкурсі, який відбудеться 30 березня, подали вже 10 претендентів.

"Можна відзначити наявність значної кількості сучасних автобусів 2017 і 2018 років в заявках, що є позитивною для міста тенденцією", — розповіли вони.

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Йдеться про буси стандарту Євро 5 з електронним табло та низькою підлогою, що важливо для пасажирів з обмеженою мобільністю. Крім цього, окремою вимогою для перевізників буде встановлення валідаторів для єдиного квитка, який влада планує запустити в наземному громадському транспорті цієї осені.

"Це обов'язкова умова для всіх приватних перевізників, у яких закінчився договір, з якими був розірваний або для тих, хто хоче перейти на новий маршрут. Всі повинні будуть придбати нове обладнання та встановити його", — заявив заступник голови КМДА Дмитро Давтян.

Таким чином міська влада хоче вивести з "тіні" доходи від перевезень у приватному міськтранспорті, а також спростити спосіб оплати для пасажирів. "Це дозволить пасажирам оплатити проїзд електронним квитком, карткою із системою PayPass. У них з'явиться єдиний спосіб оплати в будь-якому транспорті незалежно від того, комунальний він чи приватний", — пояснив Давтян. Що стосується інших нововведень, форми для водіїв і GPS-трекерів, переможці конкурсу повинні будуть запровадити їх у своєму парку протягом трьох місяців.

За словами директора компанії-перевізника Миколи Бацана, впровадження всіх цих нововведень може призвести до подорожчання проїзду в маршрутках, мовляв, придбання та встановлення валідаторів, GPS-трекерів і навіть придбання форменого одягу для водіїв повинні окупатися.

"З впровадженням цих нововведень вартість проїзду може зрости на 1-2 гривні. Якщо ми хочемо користуватися якісними послугами, то повинні за це платити", — вважає Бацан.

У комунальній службі перевезень пояснюють, що вартість проїзду встановлюють перевізники.