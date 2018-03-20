Одеський автовокзал змінив графік роботи через негоду

На даний час у самій Одесі складні погодні умови: ожеледь і мокрий сніг, який переходить у дощ.

Міжнародний автовокзал «Одеса» змінив графік роботи у зв'язку зі скасуванням ряду рейсів через негоду.

Як повідомив УНІАН представник автовокзалу, в зв'язку з негодою деякі перевізники скасували рейси. Зокрема, скасовано рейс на Очаків, (Миколаївська обл., очікувався о 14.20), Каховку (Херсонська обл., 14.50, 15.40), Умань (Черкаська обл., 15.35), Кілію (Одеська обл., 16.15), Миколаїв ( 16.40), до Харкова (17.10), а також до Кишинева (17.35).

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Скасовано відправлення з Одеси о 16.55 автобуса за маршрутом Штефан-Вода (Молдова) - Запоріжжя, о 17.00 Болград-Москва.

Уже відомо про затримку автобусів з Варшави (Польща) та Софії (Болгарія), від'їзд яких планувалося о 18.00.

Також скасовано рейси з заходженням в Одесу Кишинів-Лазурне, Ізмаїл-Київ.

На даний час у самій Одесі складні погодні умови: ожеледь, ожеледиця, мокрий сніг, який переходить у дощ і т. д.

Як повідомили УНІАН у прес-службі мерії, на вулицях проводиться прибирання і посипання піщано-сольовою сумішшю спусків, підйомів і магістральних доріг.

З огляду на несприятливий прогноз погоди, всі служби, що забезпечують життєдіяльність міста, перебувають в умовах підвищеної готовності.

Вночі в Одеській області очікується заметіль, перепади температури повітря - вночі до 6 градусів морозу, вдень - місцями плюсова температура.