"Укрзалізниця" з початку року скоротила прибуток майже в 25 разів

Зниження чистого прибутку викликане відсутністю надходжень від перевезень вантажів на/з непідконтрольною території.

Акціонерна держкомпанія "Укрзалізниця" в січні-лютому 2017 року скоротила чистий прибуток у порівнянні з аналогічним періодом 2017 року у 24,3 рази - до 20 мільйонів гривень з 487 мільйонів гривень.

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Як повідомила УНІАН прес-служба "Укрзалізниці", зменшення чистого прибутку пов'язана з відсутністю надходжень від перевезень вантажів на/з непідконтрольною території і зміна логістики перевезень, маршрутів, видів вантажів.

"За 2 місяці цього року "Укрзалізниця" отримала чистий прибуток майже 20 мільйонів гривень. За відповідний період минулого року компанія отримала - 487 мільйонів гривень. Така різниця в показниках пов'язана з низкою чинників. Зокрема з тим, що в минулому році ці показники включали надходження від перевезень вантажів на/з непідконтрольною території. Відповідно ці обсяги у звітному періоді 2018 року відсутні. Крім того, на загальні показники вплинула зміна логістики перевезень, маршрутів, видів вантажів тощо. Також, на фінансово-економічні показники роботи двох місяців 2018 року вплинули складні погодні умови, що зумовили значне збільшення витрат на організацію перевезень порівняно з відповідним періодом минулого року", - повідомили в держкомпанії.

У прес-службі зазначили, що доходи від перевезень у січні-лютому становили 12 мільярдів гривень, що більше аналогічного періоду минулого року на 1,3 мільярда гривень, або 12,2%.

Також наголошується, що за 2 місяці цього року вантажообіг збільшився на 1,6% від планового показника, а пасажирооборот - на 5,2% порівняно з показником минулого року.

Згідно з повідомленням, робочий парк вагонів в середньому збільшився на 7213 вагонів на добу.

Крім того, за 2 місяці 2018 року за рахунок власних коштів було освоєно майже 1,7 мільярда гривень капітальних інвестицій, що у 2,5 рази більше, ніж за відповідний період 2017 року.

"У тому числі понад 94 мільйонів гривень було спрямовано на будівництво Бескидського тунелю. На модернізацію направлено 304,2 мільйона гривень, капітальний ремонт – 156,7 мільйона гривень", - йдеться в повідомленні.

За словами в. о. голови правління "Укрзалізниці" Євгена Кравцова, позитивної динаміки фінансових показників роботи компанії в перші місяці 2018 року вдалося досягти завдяки злагодженій роботі колективу.

"Позитивної динаміки фінансових показників роботи "Укрзалізниці" в перші місяці 2018 вдалося досягти завдяки злагодженій роботі колективу, конструктивних відносин з клієнтами та урядової підтримки галузі. Завдяки всім цим факторам вже за перші два місяці цього року отримано чистий прибуток у майже 20 мільйонів гривень", - цитує прес-служба Кравцова.

Як повідомляв УНІАН, акціонерна держкомпанія "Укрзалізниця" за підсумками 2016 року отримала 303 мільйони гривень чистого прибутку проти 16 мільярдів гривень чистого збитку в 2015 році.

За підсумком 2017 року даних ще немає, але раніше директор казначейства "Укрзалізниці" Володимир Кузьо заявляв, що за підсумками 2017 року "Укрзалізниця" планує отримати 100 мільйонів гривень чистого прибутку за міжнародними стандартами фінансової звітності (МСФЗ).

Довідка УНІАН. "Укрзалізниця" є публічним акціонерним товариством, 100% акцій якого належать державі. Компанія входить в перелік держпідприємств, які не підлягають приватизації. Українська залізниця забезпечує 82% вантажних і близько 50% пасажирських перевезень, здійснюваних усіма видами транспорту. За обсягами вантажних перевезень українська залізниця займає четверте місце на Євразійському континенті, поступаючись тільки залізницям Китаю, Росії та Індії.