Прокуратура провела низку обшуків у штаб-квартирі автоконцерну Volkswagen

Слідчі вилучили документи та «великі обсяги даних» у 13-ти офісах Volkswagen у Вольфсбурзі, співробітників компанії підозрюють у «маніпулюванні ринком».

Прокуратура німецького міста Брауншвайг провела низку обшуків у штаб-квартирі автоконцерну Volkswagen у Вольфсбурзі.

Як передає Deutsche Welle, про це сьогодні повідомив німецький тижневик WirtschaftsWoche.

«Ми можемо підтвердити, що обшуки були», - сказав виданню представник VW.

Слідчі дії проводилися у 13-ти офісах компанії, були вилучені документи і «великі обсяги даних», які протягом найближчих тижнів мають проаналізувати фахівці.

Видання наголосило, що правоохоронні органи мали на меті виявити осіб, підозрюваних у маніпулюванні ринком. 9 грудня 2015 року концерн оприлюднив повідомлення, в якому містилась «недостовірна інформація» щодо показників рівня шкідливих викидів дизельних автомобілів.

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Наприкінці січня 2018 навколо VW спалахнув новий скандал. Газети Süddeutsche Zeitung і Stuttgarter Zeitung повідомили, що німецькі концерни Volkswagen, Daimler та BMW фінансували низку небезпечних експериментів за участі людей. Згадані експерименти проводилися Європейською дослідницькою спілкою захисту довкілля та здоров'я в транспортній галузі (EUGT).

Під час цих досліджень, що проводилися за згоди самих учасників, здорових людей піддавали короткому впливу діоксиду азоту, що вважається однією з найтоксичніших складових вихлопних газів дизельних двигунів, повідомили ЗМІ з посиланням на наявний в їх розпорядженні звіт EUGT за 2012-2015 роки.

Згідно з цими даними, в Університетській клініці Ахена обстели 25 осіб після того, як вони протягом кількох годин вдихали в різних концентраціях отруйний газ NO₂. Результати цього дослідження були опубліковані в 2016 році.