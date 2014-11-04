Український авторинок показав найгірший результат за останні 14 років

В Україні в жовтні 2014 року було продано 5,891 тис. штук нових легкових автомобілів, що майже втричі менше, ніж у жовтні минулого року, проте на 1,4% більше, ніж у вересні цього року, повідомили УНІАН у прес-службі асоціації «Укравтопром».

За даними «Укравтопрому», лідером авторинку за вказаний період стала японська Toyota, яка охопила 12% ринку нових легкових автомобілів з показником 704 автомобілі. На другому місці - вітчизняний ЗАЗ (корпорація «Укравто»), яка зайняла 7% ринку з показником 411 штук.

Третє місце посіла французька Renault, яка охопила 6,7% вітчизняного ринку з показником 397 одиниць. Далі розташувалися німецькі Volkswagen з 6,2% ринку і обсягом продажу 367 штук і південнокорейська Hyundai з результатом 360 автомобілів або 6,1% ринку.

«Попри те, що попит на нові легкові автомобілі порівняно з попереднім місяцем збільшився на 1,4%, ринок продемонстрував найгірший жовтневий результат за останні 14 років. Щодо жовтня минулого року попит на нові автомобілі зменшився на 64%, або майже втричі», - наголошується в повідомленні.

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Як повідомляв УНІАН, продаж нових легкових автомобілів в Україні в січні-вересні цього року зменшився на 54% порівняно з аналогічним періодом минулого року - до 76 799 штук.

Продаж нових автомобілів за підсумками 2013 року зайняли дві третини загального обсягу первинного авторинку і становили 232,894 тис. одиниць. З них легкових автомобілів продано 213,3 тис. штук, комерційних, – 16,4 тис., автобусів – 3,2 тис.

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Довідка УНІАН. Асоціацію автовиробників України «Укравтопром» створено в 1997 році. Засновниками «Укравтопрому» виступили більш як 20 підприємств, серед яких провідні підприємства автомобілебудівної галузі України, - ЗАЗ, ЛАЗ, «АвтоКрАЗ» та інші. На сьогодні членами асоціації є 18 великих підприємств вітчизняного автопрому.