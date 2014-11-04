У Криму окупанти почали брати доплату за проїзд у поїздах "Укрзалізниці"

Державна адміністрація залізничного транспорту України ("Укрзалізниця") вважає незаконним введення будь-яких додаткових зборів за перевезення пасажирів по території Криму, повідомила прес-служба адміністрації.

"Кримська залізниця", створена на тимчасово окупованій Росією території півострова поінформувала "Укрзалізницю" про збільшення вартості проїзду телеграмою, сказано в повідомленні.

За даними прес-служби, "Укрзалізниця" не бачить законних підстав для введення будь-яких додаткових зборів за проїзд по території Криму, оскільки це суперечить нормативним актам. До того ж ніяких додаткових зборів, крім тих, які передбачені внутрішніми і міжнародними тарифами, які встановлені згідно з чинним законодавством "Укрзалізниця" не вводила.

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Також не зрозуміло, на яких підставах "Кримська залізниця" вирахувала вартість додаткового збору за проїзд між станціями у Криму. Для його оплати вона зобов'язує пасажирів мати при собі певну суму у російській валюті та сплачувати збір у поїзді в пунктах пропуску. Такі самовільні дії "Кримської залізниці", як вважає "Укрзалізниця", призведуть до вимушеного збільшення тривалості зупинок поїздів, збоїв у графіку руху та скарг пасажирів, сказано в повідомленні.

Як повідомив у листі керівник самопроголошеної "Кримської залізниці" Андрій Каракулькін, "Кримська залізниця" від початку листопада вводить додатковий збір, який будуть приймати квиткові касири під час перетину контрольно-пропускних пунктів станцій Армянськ, Джанкой, Солоне Озеро. Цей тариф буде поширюватися на квитки в поїздах формування українських залізниць точно так само, як і на пасажирські поїзди формування Російських залізниць, сказано в повідомленні.

Нагадаємо, у червні «Укрзалізниця» пояснила підвищення вартості квитків на потяги з Криму на материкову Україну у 4-7 разів збоєм в автоматизованій системі продажу квитків Російських залізниць.

Як повідомляв УНІАН, 16 березня внаслідок нелегітимного референдуму з питання про статус Криму самопроголошена кримська влада заявила про входження автономії до складу Російської Федерації, причому США і Євросоюз відмовилися визнавати результати референдуму і застосували низку санкцій щодо російських бізнесменів і чиновників.