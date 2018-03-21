Росія частково обмежила рух вантажівок на кордоні з Україною: застрягло 80 машин

На пунктах пропуску утворилися черги вантажівок, які рухаються на виїзд з України.

Російська сторона частково обмежила рух вантажних транспортних засобів в пунктах пропуску для автомобільного сполучення на кордоні з Україною через збій програмного забезпечення.

Про це повідомили у прес-службі Державної прикордонної служби України.

«Сьогодні вранці на кордоні з Російською Федерацією фіксується певне накопичення вантажних транспортних засобів, які рухаються на виїзд з України. Зокрема в пункті пропуску «Гоптівка» (Харківська область) перебувають 45 вантажівок та в пункті пропуску «Катеринівка» (Сумська область) – 35. Це пов’язано з тим, що суміжна сторона частково припинила пропускні операції», - йдеться у повідомленні.

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У ДСНС зауважили, що за повідомленням прикордонного представника РФ по Білгородській та Воронезькій ділянках, в пунктах пропуску для автомобільного сполучення (навпроти українських пунктів в Сумській, Харківській та Луганській областях) російська сторона тимчасово припинила пропуск вантажних транспортних засобів через збій програмного забезпечення митних органів.

«На даний час обмежено рух вантажних транспортних засобів, що прямують транзитом через РФ», - поінформували в українському прикордонному відомстві.

Раніше повідомлялося, що 18 лютого Росія також заблокувала оформлення вантажних автомобілів на кордоні з Україною.