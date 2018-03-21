"Бориспіль" домовився з лоукостером "Ryanair" – прем'єр

Гройсман зазначив, що угоду "Борисполя" з "Ryanair" буде підписано ще до кінця тижня.

Угода між ірландської лоукост-авіакомпанії Ryanair і аеропортом "Бориспіль" буде підписана до кінця тижня.

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Про це заявив прем'єр-міністр Володимир Гройсман на засіданні уряду в середу.

"Будемо сподіватися, що до кінця тижня угода між Ryanair і аеропортом "Бориспіль" буде підписано", - сказав прем'єр.

За словами Гройсмана, після переговорів аеропорт "Бориспіль" вводить абсолютно нову систему розцінок.

"Як мене поінформували, аеропорт "Бориспіль", Офіс залучення інвестицій та Мінінфраструктури ефективно завершили переговори з авіаперевізником Ryanair. Відповідно з цими переговорами, що дуже позитивно, аеропорт "Бориспіль" вводить абсолютно нову систему розцінок. Це означає, що для всіх компаній, які працюють з аеропортом, зменшиться плата", - сказав він.

При цьому прем'єр зазначив, що Мінінфраструктури має простежити, щоб це позитивно вплинуло на ціну квитків для українців і перельоти були більш доступними.

"Були важкі переговори, але коли об'єдналися як одна команда – все стало на свої місця", - підсумував Гройсман.

Як повідомляв УНІАН, 13 лютого міністр інфраструктури України заявив, що авіакомпанія Ryanair почне польоти з українських аеропортів "Бориспіль" і "Львів" восени цього року. Він також зазначив, що офіційна презентація з відкриття маршрутів Ryanair буде в цьому або наступному місяці. Слова міністра підтвердив начальник юридичного департаменту з питань регулювання і законодавства Ryanair Юліуш Коморек, зазначивши, що на даний момент узгоджуються деталі угоди.