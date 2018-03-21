За п'ять років всі облцентри об'єднають якісні дороги - "Укравтодор"

"Укравтодор" має намір відновити автодороги, інтегрувати їх у міжнародну транспортну систему та підвищити безпеку руху.

Державне агентство автомобільних доріг України ("Укравтодор") планує протягом 5 років об'єднати якісними дорогами всі обласні центри України.

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Про це повідомив виконуючий обов'язки голови "Укравтодору" Славомір Новак на засіданні уряду в середу, представляючи програму розвитку автодоріг на 2018-2022 роки.

"Хочу представити програму розвитку автодоріг державного значення на 2018-2022 роки. Вона передбачає будівництво і ремонт доріг на основних національних і міжнародних коридорах. У результаті за 5 років плануємо об'єднати якісними дорогами першої та другої категорії всі обласні центри країни", - сказав він.

За словами Новака, метою програми є відновлення автодоріг, інтеграція в міжнародну транспортну систему та підвищення безпеки руху.