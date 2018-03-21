Україна виконає найбільші за історію своєї незалежності дорожні роботи - Гройсман

За словами Гройсмана, цього року на дорожні роботи буде витрачено близько 2 мільярдів доларів.

Україна в 2018 році проведе найбільш масштабні дорожні роботи за всю історію незалежності, в рамках яких необхідно забезпечити контроль якості.

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Про це заявив прем'єр-міністр Володимир Гройсман на засіданні уряду в середу.

"В цьому році будуть наймасштабніші дорожні роботи за всю історію незалежності", - сказав прем'єр.

За словами Гройсмана, в цьому році на дорожні роботи буде витрачено близько 2 мільярдів доларів.

"Цього року майже два мільярди доларів буде спрямовано на будівництво та модернізацію українських доріг", - підкреслив глава уряду.

Як повідомляв УНІАН, Кабмін в 2018 році планує забезпечити ремонт 4-5 тисяч кілометрів доріг державного значення. За підсумками 2017 року "Укравтодор" відремонтував близько 2,1 тисячі кілометрів доріг, що є рекордним показником за останні 5 років. Уряд планує в 2018-2022 роках відремонтувати близько 20 тисяч кілометрів українських доріг з фінансуванням близько 300 мільярдів гривень.