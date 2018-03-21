Зниження ставок портових зборів і відрахувань до бюджету дозволить портам розвиватися – експерт

Президент "Укрметалургпрому" висловив упевненість, що зниження портових зборів на 20%, яке вже відбулося, є недостатнім.

Зниження ставок портових зборів у середньостроковій перспективі призведе до збільшення надходжень у державний бюджет.

Таку думку в коментарі Мінпрому висловив президент ОП "Укрметалургпром" Олександр Каленков.

"Потрібно думати не одним роком і одним бюджетом, а, принаймні, на кілька років вперед. За розрахунками Світового банку, зниження ставок портових зборів призведе до збільшення надходжень до бюджету в середньостроковій перспективі", – сказав він.

Каленков висловив упевненість, що зниження портових зборів на 20%, що вже відбулося, є недостатнім. "Та робота, яка була проведена Світовим банком спільно з Міністерством інфраструктури, показала, що ставки портових зборів в Україні в рази перевищують ставки в портах-конкурентах. Це негативно впливає на конкурентоспроможність українських товарів, а також зменшує потоки через українські порти", – зазначив президент "Укрметалургпрому".

При цьому він звернув увагу на той факт, що портові збори в українських портах у 2-3 рази вищі за аналогічні в інших країнах, але для вантажів гірничо-металургійного комплексу це перевищення набагато вище – 4-5 разів. "Природним економічним рішенням при правильній державній політиці було б привести портові збори в Україні до рівня країн-конкурентів. Тому зниження на 20% можна вважати лише першим попереднім кроком. Подальше зниження ще як мінімум на 50% і більше дозволить нам вийти на рівень конкурентоспроможності за цим параметром з нашими глобальними конкурентами", – сказав Каленков.

Разом із тим президент "Укрметалургпрому" звернув увагу на неефективність використання коштів, яке отримує від портових зборів Адміністрація морських портів, оскільки половина їх прибутку, згідно з чинним законодавством, викачується в держбюджет. "Враховуючи, що всі наші порти потребують великих інвестицій, напевно, варто розглянути питання, щоб цей відсоток взагалі звести до нуля. Всі платежі, які надходять в АМПУ від портових зборів, повинні бути цільовими і відповідно витрачатися на днопоглиблювальні роботи, на розвиток портової інфраструктури і т. д. Тому вкрай важливо, щоб рішення про зниження ставок портових зборів також супроводжувалося рішенням про зниження ставки відрахувань у бюджет від портів України", – вважає він.

"Економічно набагато більш грамотно не викачувати гроші з інфраструктури, тим самим не даючи промисловості розвиватися, а підтримати інвестиції в її розвиток, для того щоб вона вирішила свої проблеми. І тоді виробники зможуть продавати, перевозити через порти і в результаті у нас буде більший ефект для держбюджету", – резюмував президент "Укрметалургпрому".